Weltcup in Ramsau Nord. Kombination: Armbruster liegt auf Podestkurs Stand: 20.12.2024 13:42 Uhr

Im Massenstart verschafft sich Nathalie Armbruster eine gute Ausgangsposition. Beim Langlauf muss sich die Kombiniererin drei Norwegerinnen geschlagen geben. Als Vierte geht sie damit in die Entscheidung am Nachmittag.

Nur ein paar Minuten hat es gedauert am Freitagmittag (20.12.2024), ehe die Norwegerin Ida Marie Hagen die Gruppe der schnellsten Läuferinnen im Massenstart in der Nordischen Kombination in Ramsau sprengte. Sie ist derzeit einfach die stärkste Kombiniererin in der Loipe - und holte sich dort souverän den Zwischenerfolg.

Armbruster hält anfangs mit, muss dann aber doch abreißen lassen

Mit einem beherzten Antritt legte Hagen im Wettkampf über fünf Kilometer gleich Meter um Meter zwischen sich und den Konkurrentinnen. Lediglich eine konnte mithalten: Nathalie Armbruster, Deutschlands stärkste Athletin, die Nummer drei der Welt.

Doch schon bevor die Athletinnen sich dann zur Halbzeit wieder in der Zielschleife einfanden, war auch Armbruster bereits weit abgeschlagen. Und kurz danach wurde sie noch von der einstigen Dominatorin Gyda Westvold Hansen überholt.

Armbruster mit Podestchancen

Hagen dagegen rannte ihrem ungefährdeten Sieg entgegen und hat nun, auch weil sie als Top-Springerin gilt, eine bemerkenswert starke Ausgangsposition fürs Springen. 8,2 Sekunden vor Gyda Westvold Hansen schaffte sie es ins Ziel - und wiederum 41,2 vor Marte Leinan Lund, ebenfalls eine Landsfrau. Nur 1,4 Sekunden dahinter: Armbruster, die durchaus Podestchancen besitzt.

Am Nachmittag ab 15.10 Uhr steigt die Entscheidung am österreichischen Traditionsstandort (live in der Sportschau). Cindy Haasch als Zwölfte und Jenny Nowak als 13. könnten dann für weitere schwarz-rot-goldene Top-Ten-Platzierungen sorgen. Wie auch die starke Springerin Maria Gerboth als 19.