Nordische Kombination Armbruster mit Podestchancen nach dem Massenstart Stand: 07.01.2023 13:41 Uhr

In estnischen Otepää steht erstmals in dieser Saison ein Massenstart für die Nordischen Kombiniererinnen an. Nach dem Lauf über 5 Kilometer führt einmal mehr Gyda Westvold Hansen aus Norwegen. Doch auch Nathalie Armbruster hat gute Chancen auf ihr viertes Weltcup-Podest in diesem Winter.

Im Gegensatz zur traditionellen Gundersen-Methode gehen die Athletinnen beim Massenstart zunächst in die Loipe, ehe der Wettkampf von der Normalschanze ansteht. Statt Sekunden werden in dieser Disziplin also Meter herausgelaufen.

Gyda Westvold Hansen, die bisher alle Einzel-Rennen in dieser Weltcup-Saison gewann, konnte sich auf der 5-Kilometer-Strecke am Samstag (07.01.2023) bei knackigen Minustemperaturen in Otepää die beste Ausgangsposition der 30 Starterinnen vor dem Springen (ab 16 Uhr im Sportschau-Liveticker) sichern. Ihr Vorsprung im Ziel (13:36,6 Minuten) betrug hauchzarte sieben Zehntel vor Teamkollegin Ida Marie Hagen.

Armbruster hat Podium im Blick

Schon elf Sekunden dahinter liegt die Slowenin Ema Volavsek auf Rang drei. Die erst 16-Jährige Nathalie Armbruster hat als Vierte mit 13,6 Sekunden Rückstand gute Chancen, ihr nächstes Podest in diesem Winter einzufahren. Umgerechnet liegt sie 3,4 Punkte hinter Westvold Hansen.

Die weiteren deutschen Starterinnen gehen dagegen bereits mit einer ordentlichen Hypothek ins Springen. Jenny Nowak kam als 13. ins Ziel (+30,8 Sekunden), hat aber noch alle Chancen auf einen Platz in den Top Ten. Maria Gerboth (18./+1:11,6 Minute), Magdalena Burger (20./+1:15,3), Svenja Würth (21./+1:15,5) und Cindy Haasch (27./+2:29,3) sind dagegen bereits weit abgeschlagen.

Norwegisches Duo dominiert

Armbruster sortierte sich ab den ersten Metern in einer fünfköpfigen Spitzengruppe ein. Vorne drückten Westvold Hansen und Hagen erwartungsgemäß auf das Tempo, sodass sich schnell erste Gruppen im Feld bildeten. Bis auf Armbruster mussten alle DSV-Starterinnen eine erste Lücke reißen lassen. Nach der ersten von zwei Runden konnte sich Armbruster sogar auf Platz vor Westvold Hansen schieben. Nowak war zu diesem Zeitpunkt die zweitbeste Deutsche, hatte aber bereits 13 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Dann forcierte das norwegische Duo Hagen/Westvold Hansen einmal mehr das Tempo - mit Erfolg. Die Verfolgerinnen um Armbruster fielen zurück, der Rückstand wuchs Sekunde um Sekunde. Im Zielsprint holte sich Hansen schließlich den Sieg mit 0,7 Sekunden Vorsprung vor Hagen. Armbruster musste noch die Slowenin Volavsek vorbeiziehen lassen, holte sich mit Platz vier aber eine gute Ausgangsposition.