Nordische Kombination Deutsches Frauen-Trio kämpft in Schonach ums Podest Stand: 12.02.2023 11:06 Uhr

Die deutschen Kombinierinnen haben auch am letzten Tag des Weltcups in Schonach auf der Schanze abgeliefert. Drei Athletinnen können sich Podest-Hoffnungen machen.

Beim Heim-Weltcup der Nordischen Kombination in Schonach mischen die deutschen Starterinnen nach dem Springen am Sonntag (12.02.2023) vorn mit. Mit Nathalie Armbruster, Svenja Würth und Jenny Nowak liegen gleich drei Deutsche in den Top 6.

Westvold Hansen führt deutlich

Beste beim Springen war einmal mehr Weltcupspitzenreiterin Gyda Westvold Hansen, die Norwegerin flog auf 99,5 Meter und geht mit einem Vorsprung von 17 Sekunden auf die zweitplatzierte Italienierin Annia Sieff in das 5-Kilometer-Langlauf-Rennen ab 12.35 Uhr.

Armbruster, Würth und Nowak dicht beieinander

Armbruster wurde mit eine Weite von 97 Meter Dritte, ihr Rückstand auf Westvold Hansen beträgt 27 Sekunden. Die ehemalige Spezialspringerin Würth folgt als Vierte (93,5 Meter) eine Sekunde hinter Armbruster. Auch Nowak als Sechste (+ 36 Sekunden) hat gute Chancen, in den Kampf um das Podest mit einzugreifen. Maria Gerboth als Zehnte (89,5 Meter) hat dagegen bereits einen Rückstand von 1:17 Minuten.