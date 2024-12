Nordische-Kombi in Lillehammer Gerboth starke Fünfte bei norwegischem Doppelerfolg Stand: 06.12.2024 15:21 Uhr

Kombiniererin Maria Gerboth hat das Podest zum Weltcup-Auftakt knapp verpasst. Einen Doppel-Erfolg feierte Norwegen vor Österreich.

Die Nordischen-Kombiniererinnen haben ihr erstes Weltcup-Podest des Winters besetzt. Beim Sieg der Norwegerin Ida Maria Hansen erkämpfte sich Youngster Maria Gerboth, die das Springen gewinnen konnte, am Ende einen starken fünften Platz. Nathalie Armbruster sicherte sich nach starker Aufholjagd noch Rang sechs, Svenja Würth wurde knapp vor Teamkollegin Jenny Nowak 10.. Cindy Haasch und Ronja Loh rundeten das gute DSV-Ergebnis auf Platz 18 und 19 ab.

Gerboth schlüpft in die Rolle der Gejagten

Mit Maria Gerboth (96,5 m) lag nach dem Springen überraschend eine junge DSV-Athletin in Führung. "Es ist verrückt", sagte die 22-Jährige. Und zeigte sich zuversichtlich. Denn "es sind meine Bedingungen" .

Allerdings war der Vorsprung auf Platz zwei hauchdünn. Die Norwegerin Ingrid Laate (97m) sollte mit nur sieben Sekunden und Lisa Hirner (93m/AUT) nur acht Sekunden hinter Gerboth in die fünf Kilometer lange Langlauf-Entscheidung gehen. Doch Laate sagte aufgrund einer noch nicht vollständig geheilten Verletzung an der Hand den Start ab.

Svenja Würth musste 19 Sekunden aufholen, Ida Marie Hagen 34. Knapp hinter Haruka Kasai (+36s) ging Junioren-Mixed-Weltmeisterin Ronja Loh (+39) ins Rennen. Mehr aufzuholen hatten Jenny Nowak (+1.30 Min.) und Nathalie Armburster (1.31Min.). Cindy Haasch musste das Feld mit einem Rückstand von 2:03 Minuten von hinten aufrollen.

Doppelsieg für Norwegen

Gerboth konnte nach dem Sieg im Springen vom großen Coup träumen, doch schnell wendete sich das Blatt. Ida Maria Hagen stürmte schon wenige Minuten nach dem Start an die Spitze. Hirner heftete sich an die Skienden der Norwegerin, Herboth fiel dagegen leicht zurück, konnte sich aber zur Halbzeit noch stark auf Rang drei halten. Würth war Siebte, Nathalie Armbruster konnte von Rang 14 auf acht aufholen.



Während die 24-jährige Hagen unangefochten an der Spitze zum fünften Sieg in Serie lief, zeigte Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen ihre Klasse, schloss zu Hirner auf und überholte diese kurz vor dem Ziel. Damit war der Doppelsieg für Norwegen perfekt. Und Österreich feiert trotzdem noch einen Podestplatz.