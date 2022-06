Nordische Kombination DSV-Stars fordern Frauen-Kombination bei Olympia Stand: 22.06.2022 14:25 Uhr

Der Nordischen Kombination droht das Olympia-Aus. Nun haben sich einige DSV-Stars zu Wort gemeldet.

Prominente Wintersportler wie Karl Geiger, Johannes Rydzek und Eric Frenzel haben die Aufnahme der Nordischen Kombiniererinnen in das Olympia-Programm gefordert. "Die Entscheidung am Freitag ist wegweisend für die ganze Sportart" , sagte der sechsmalige Weltmeister Rydzek. Skispringer Geiger, als Kind selbst Kombinierer, sorgt sich sogar um die Zukunft der gesamten Disziplin.

IOC entscheidet am Freitag

Eine Sportart "mit so einer Tradition" dürfe nicht aus dem Programm fallen, sagte Geiger. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) entscheidet am Freitag über die Aufnahme der Frauen für die Winterspiele 2026. Die große Sorge: Sollte es bei einem "Nein" bleiben, könnte es 2030 auch den Männern an den Kragen gehen.

Das fürchtet auch Rydzek. "Die Olympischen Spiele, die von der Tradition leben, dürfen nicht anfangen, ihre ältesten Sportarten aus dem Programm zu kicken, nur weil sie vielleicht gerade nicht so populär sind" , sagte der zweimalige Olympiasieger. Ohne die Kombination würde späteren Spezialspringern wie Geiger die Basis fehlen. "So stirbt eine nordische Sportart langsam aus" , sagte Rydzek.

Der dreimalige Olympiasieger Eric Frenzel gab an, er sei "überrascht" gewesen, "dass eine Streichung im Raum steht. Es sollte ins Positive gedacht und die Damen aufgenommen werden" , sagte der Sportsoldat in einem Bundeswehr-Interview. "Wir Männer müssen vielleicht ein paar Kompromisse eingehen, aber dazu sind wir bereit" , sagte der 33-Jährige.

Einzige Winterspiele-Disziplin ohne Frauen

Aktuell ist die Kombination die einzige Disziplin der Winterspiele, in der keine Frauen am Start sind. Das IOC hat sich aber eine Ausgewogenheit der Geschlechter zum Ziel gesetzt - doch diese könnte auch mit dem Aus für die Männer hergestellt werden.