Weltcup in Lillehammer DSV-Kombiniererinnen mit Podestchancen nach dem Springen Stand: 02.12.2022 10:46 Uhr

Auch wenn die Spitze weit entfernt ist, ist das Podest für die Nordischen Kombiniererinnen Nathalie Armbruster und Jenny Nowak nach dem Springen in Reichweite.

Von Jonas Schlott

Die deutschen Nordischen Kombiniererinnen Nathalie Armbruster und Jenny Nowak haben sich beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer eine gute Ausgangsposition vor dem Langlauf erarbeitet.

Die erst 16-jährige Armbruster sprang beim Wettbewerb von der Normalschanze mit viel Selbstvertrauen auf 92 Meter. Nowak, beste DSV-Kombiniererinnen der vergangenen Saison, konnte mir ihrem Satz auf 88,5 Metern bei guten Haltungsnoten ebenfalls zufrieden sein.

Westvold Hansen eine Klasse für sich

Den weitesten Sprung des Tages zeigte einmal mehr die norwegische Lokalmatadorin Gyda Westvold Hansen. Die amtierende Gesamtweltcupsiegerin setzte satte 101 Meter in den Schnee und startet als Führende in den Gundersen-Wettkampf über fünf Kilometer am Nachmittag (14.30 Uhr im Sportschau-Liveticker).

Armbruster und Nowak gehen dann als Vierte (+1:15 Minuten) und Fünfte (+1:38) an den Start, werden mit dem Sieg aber wohl nichts zu tun haben. Das Podest ist aber allemal in Reichweite. Der Rückstand auf die derzeit Drittplatzierte Österreicherin Lisa Hirner beträgt aus Sicht von Armbruster nur zwei Sekunden, Nowak muss 25 Sekunden aufholen.

Würth in den Top-Ten

Chancen auf eine Top-Ten-Platzierung hat auch Svenja Würth. Die ehemalige Skispringerin kam mit den Bedingungen gut zurecht (88,5 Meter) und reiht sich vor dem Langlauf mit 1:46 Minuten Rückstand auf Rang acht ein.

Über zwei Minuten Rückstand haben bereits Magdalena Burger (82,5 Meter), Maria Gerboth (79,5) und Cindy Haasch (75,5), die alle keinen optimalen Absprung erwischten.