Langlauf-Weltcup in den USA Schumacher überrascht Norweger bei Langlauf-Weltcup Stand: 18.02.2024 18:56 Uhr

US-Sieg beim Langlauf-Weltcup in den USA: Bei strahlendem Sonnenschein strahlte am Sonntag auch Gus Schumacher. Die Deutschen verpassten die Top 10. Heute laufen auch noch die Frauen.

Überraschung in Minneapolis: Beim Langlauf-Weltcup in den USA ist US-Langläufer Gus Schumacher zum ersten Weltcupsieg seiner Karriere gelaufen. Der 23-Jährige verwies am Sonntag (18.02.2024) im 10-Kilometer-Freitstilrennen die komplette Weltelite auf die Plätze. In 20:52,7 Minuten setzte sich Schumacher in dem Intervallrennen gleich gegen drei Norweger durch.

Weltcup-Spitzenreiter Amundsen wird Zweiter

Zweiter wurde Weltcup-Gesamtspitzenreiter Harald Östberg Amundsen (+ 4,4 Sekunden) vor dem viermaligen Weltmeister Paal Goldberg (+ 5,8 Sekunden). Auf Rang vier kam Johannes Hoesflot Klaebo (+ 6,5 Sekunden).

Moch läuft auf Rang zwölf

Der beste Deutsche verpasste die angepeilte Top-10-Platzierung- Friedrich Moch wurde Zwölfter (+16,8 Sekunden). Der Gesamtweltcup-Fünfte ging das Rennen bei leichten Minustemperaturen und Sonnenschein kontrolliert an und verbesserte sich von Zwischenzeit zu Zwischenzeit. Zu Rang zehn fehlten im letztlich aber 2,9 Sekunden.

Florian Notz wurde 20. (+ 34,4 Sekunden), Anian Sossau kam auf Rang 36 (+ 1:03,6 Minuten), Lucas Bögl wurde 44 (+ 1:10,1 Minuten).

Ab 19.45 Uhr: Frauen-Rennen über 10 km Freistil

In Minneapolis gehen heute auch noch die Frauen ins 10-Kilometer-Intervallstart-Rennen. Bei dem Freistil-Wettkampf sind fünf Deutsche dabei, darunter auch Victoria Carl und Katharina Hennig. Die beiden hoffen auf Top-10-Ergebnisse.