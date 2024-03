Langlauf Duo Hennig/Gimmler Dritte im Teamsprint Stand: 01.03.2024 16:48 Uhr

Katharina Hennig und Laura Gimmler sind beim Teamsprint im finnischen Lahti aufs Podest gelaufen. Den souveränen Sieg feierte aber Schweden I mit Jonna Sundling und ihrer Partnerin Linn Svann vor den Gastgebern. Das zweite DSV-Duo mit Coletta Rydzek und Lisa Lohmann kam auf Rang sieben. Bei den Männern ging der Sieg an die Weltmeister Pål Golberg und Johannes Høsflot Klæbo. Das Duo Anian Sossau/Jan Stölben verpasste die Top Ten.

Die deutschen Frauen hatten sich mit zwei Teams für das Finale qualifiziert. Katharina Hennig trat mit Laura Gimmler an. Das Duo versuchte vom Start weg an den doppelführenden Schwedinnen dran zu bleiben. In der zweiten Runde warfen Stürze das Feld aus der Bahn. Auch Gimmler war betroffen, die konnte aber weiter laufen. Schweden II viel mit defektem Material dagegen weit zurück.

Gimmler holt noch Platz drei

Schweden I führte jedoch souverän das Feld vor Norwegen I und Finnland I an. Henning konnte wieder an die Spitzengruppe heranlaufen und übergab beim fünften und letzten Wechsel mit 25.55 Sekunden Rückstand als Fünfte auf Gimmler. Während Schweden schon feierte, entschied der Schlusssprint über Platz zwei und drei. An Finnland kam Gimmler nicht mehr vorbei, doch Norwegen I war geschlagen und das DSV-Team Dritte.

Duo Anian Sossau/Jan Stölben nicht in den Top Ten

Nicht ganz so schlagkräftig war das Duo Anian Sossau/Jan Stölben einzuschätzen. Sie hatten sich als Zwölfte des Prologs für das Finale qualifiziert. Elias Keck/Marius Kastner waren dagegen als 26. nicht im Finale dabei.

Auf dem Weg zum Sieg ging an den Weltmeistern Pål Golberg und Johannes Høsflot Klæbo (Norwegen I) kein Weg vorbei. Auch Frankreich hatte mit Jules Chappaz und Richard Jouve beste Chancen auf den Sieg. Doch Chappaz stürzte kurz vor dem letzten Wechsel und somit fiel das Duo aus dem Rennen ums Podest.

Am Ende stürmten die beiden norwegischen Duos aufs Podest und feierten neben dem Sieg auch Platz zwei. Gastgeber Finnland kam als Dritter ins Ziel. Für die deutschen Männer blieb nur Platz 13.