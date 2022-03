Kleine Kristallkugel an Maja Dahlqvist

Der Disziplin-Weltcup war schon vorher zugunsten von Dahlqvist entschieden. Die Silbermedaillengewinnerin von Peking hätte keine weiteren Punkte mehr für die kleine Kristallkugel gebraucht.

Und eigentlich wäre sie auch im Viertelfinale ausgeschieden. Dank der Disqualifikation der Norwegerin Lotta Udnes Weng rutschte sie nachträglich ins Halbfinale und erreichte schließlich den Endlauf und das Podium.

Drei DSV-Läuferinnen im Viertelfinale

Die deutschen Starterinnen konnten nicht in den Kampf um die vorderen Plätze eingreifen. Laura Gimmler und Temsprint-Olympiasiegerin Katharina Hennig liefen zwar in der Qualifikation auf die starken Plätze zehn und elf – in ihren Viertelfinalläufen hatten jedoch die Freistil-Spezialistin Gimmler und die Distanzläuferin Hennig keine Chance. Am Ende sprangen die Plätze 15 und 17 heraus.

Auch für Pia Fink (24.) war im Viertelfinale Endstation. Lisa Lohmann (41.) und Victoria Carl (43.) konnten sich nicht für die Finalläufe qualifizieren.

Quelle: dko