Skilanglauf-Saison - Sieger, Rüpel und Gewichtsfragen

Deutsche Frauen mit Achtungszeichen

Die deutschen Langläuferinnen können auf eine Saison zurückblicken, in der es durchaus mehr Licht als Schatten gab. Katharina Hennig sorgte während des Winters mit einem zweiten Platz beim Weltcup in Val di Fiemme und Gesamtplatz acht bei der Tour de Ski sogar für leise Medaillenhoffnungen bei der Ski- WM in Oberstdorf.

Diese erfüllten sich nicht, Hennig verwachste und stürzte. Bundestrainer Peter Schlickenrieder hatte die bei seinem Amtsantritt Anfang 2018 formulierten Medaillenziele für die Heim-WM schon vorsorglich zu Saisonbeginn zurückgenommen. Ein Aufwärtstrend ist bei den Frauen zu erkennen - WM-Medaillen schienen in Oberstdorf aber außer Reichweite.

Versöhnlicher Saisonabschluss für DSV-Athletinnen

Katharina Hennig freut sich in Val di Fiemme

Doch beim Abschlussweltcup in Engadin zeigte Hennig mit Platz sechs und 13, dass mit der 24-Jährigen auch in der neuen Saison zu rechnen sein wird. Im Gesamtweltcup landete die Oberwiesenthalerin auf dem elften Platz.



Und auch Laura Gimmler zeigte mehrfach, dass sie durchaus zur erweiterten Weltsitze gehört. Mit zwei zehnten Plätze bei der WM , dazu Rang vier beim Saisonabschluss in Engadin, sorgte die 27-Jährige am Ende der Saison für Aufsehen.

Deutsche Männer enttäuschten

Die deutschen Männer bleiben dagegen das Sorgenkind des DSV . Der Abstand zu den großen Nationen ist nicht kleiner geworden. Bei der WM im eigenen Land reichte es zu keiner einzigen Top-15-Platzierung.

Die Gesamtwertung im Weltcup lügt nicht: Bester Deutscher ist hier Lucas Bögl auf Rang 26. Auf Bundestrainer Peter Schlickenrieder wartet viel Arbeit. Doch er weiß: "Es ist immer noch Langlauf. Der heißt genau, wie der Titel andeutet: Es dauert halt lang, bis das Ding läuft."

Corona - Absagen und Ausfälle

Auch die Skilangläuferinnen und Skilangläufer hatten mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Die Weltcups in Lillehammer, Nove Mesto, Oslo und Peking fielen dem zum Opfer. Andere wie Davos und Dresden oder die Tour de Ski mussten ohne einen Teil der Weltelite auskommen.

Aber immerhin gelang es mit einem guten Hygienekonzept, dass die Nordische Ski-WM in Oberstdorf mit allen Wettbewerben durchzuführen. Bleibt die große Hoffnung auf einen Winter 2021/22 ohne - oder zumindest mit weniger - Einschränkungen.

rei | Stand: 15.03.2021, 06:00