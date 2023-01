Finale der Tour de Ski Langlauf: Moch starker Fünfter in Val die Fiemme Stand: 08.01.2023 13:43 Uhr

Langläufer Friedrich Moch hat beim Finale der Tour de Ski mit Rang fünf für ein weiteres Glanzlicht gesorgt.

Der 22-Jährige aus Isny verpasste beim steilen Anstieg auf die Alpe Cermis den zweiten Podestplatz seiner Karriere nur um 13,9 Sekunden.

Den Tagessieg holte sich der Norweger Simen Hegstad Krüger, der Gesamtsieg ging zum dritten Mal an dessen Teamkollegen Johannes Hösflot Kläbo.

Klaebo verpasst sechsten Sieg

Moch hatte beim "Final Climb" im Vorjahr als Dritter erstmals in seiner Karriere auf dem Treppchen gestanden, nun gelang ihm erneut ein Coup. In der Gesamtwertung verbesserte er sich vom elften auf den achten Platz. Damit sorgte er für das beste deutsche Ergebnis seit 2009/10, als Rene Sommerfeldt und Axel Teichmann die Plätze sechs und sieben belegt hatten.

Kläbo verpasste derweil einen Durchmarsch - nach sechs Siegen in Folge wurde er auf der letzten Etappe erstmals geschlagen, am Ende kam er gar "nur" als Sechster in Ziel. Für den dritten Titel nach 2018/19 und 2021/22 reicht es dennoch.

