Tour de Ski Langlauf - Karlsson siegt auch in der Verfolgung Stand: 04.01.2023 16:15 Uhr

Die Schwedin Frida Karlsson hat im Rahmen der Tour de Ski auch die 20 km Verfolgung in Oberstdorf gewonnen. Katharina Hennig schaffte es erneut unter die Top Ten.



Frida Karlsson ging als Gejagte über die 20 km. Die Schwedin hatte einen Vorsprung von 16 Sekunden auf die Finnin Krista Pärmäkoski. Die deutschen Hoffnungen ruhten einmal mehr auf Katharina Hennig. Die 26-Jährige belegte am Vortag den sechsten Rang (+41 Sek.).

Karlsson konnte auf den ersten Kilometern zunächst ihren Vorsprung ausbauen, doch die Verfolger-Gruppe um Pärmäkoski, Weng und Kalvaa konnte einiges an Zeit gut machen - nach sieben Kilometern war die Schwedin eingeholt. Eine Vierer-Gruppe machte nun das Tempo. Die nächsten Verfolgerinnen lagen - unter anderem mit Hennig - über eine Minute dahinter.

Tempoverschärfung nach zehn Kilometern

Nach der Hälfte des Rennens wurde das Tempo angezogen. Kalvaa und Weng hatten damit zu kämpfen und fielen zurück. Es kam zum Zweikampf zwischen Karlsson und Pärmäkoski.

Tour de Ski Langlauf - Moch stark in der Verfolgung Friedrich Moch hat für einen Lichtblick bei der Tour de Ski gesorgt: Der Langläufer zeigte in der 20-km-Verfolgung in Oberstdorf eine starke Leistung. Den Sieg sicherte sich erneut Johannes Hoesflot Klaebo.

Doch zwei Kilometer vor dem Ziel gab die Schwedin Gas und suchte die Flucht nach vorne - die Finnin konnte da nicht mehr mithalten. Karlsson siegte mit 14 Sekunden Vorsprung auf Pärmäkoski. Tiril Udnes Weng sicherte sich den dritten Rang.

Hennig schaffte es als Neunte in die Top Ten. " Der Freistil-Verfolger ist doch eine Wackelpartie für mich ", sagte Hennig nach dem Wettkampf in dem von ihr eher ungeliebten Stil: " Es war ein spannendes Rennen. Ich freue mich, dass am Ende ein Top-Ten-Ergebnis rausgekommen ist. "

In der Gesamtwertung der Tour de Ski führt Karlsson das Klassement weiter an und baute ihren Vorsprung auf Weng weiter aus. Hennig fiel auf Rang neun zurück.

Tour de Ski Langlauf - Ungefährdeter Sieg für Klaebo über 10 Kilometer Johannes Hosflot Klaebo hat auch die dritte Etappe der Tour de Ski gewonnen. Die deutschen Langläufer enttäuschten beim Heim-Weltcup in Oberstdorf. Tour de Ski Langlauf - Hennig über die 10 Kilometer in den Top Ten Katharina Hennig hat im dritten Rennen der Tour de Ski erneut ein Top-Ergebnis eingefahren. Die Olympiasiegerin belegte über die 10 Kilometer in Oberstdorf den sechsten Platz.

DSV-Läuferinnen verbessern sich

Bei ihrem Heimweltcup konnte Laura Gimmler 14 Ränge gutmachen und wurde am Ende Zwanzigste. Pia Fink machte ebenfalls Plätze gut und kam als 24. ins Ziel. Victoria Carl wurde 38., Lisa Lohmann 40. Die zeitlichen Abstände auf die Spitze waren allerdings riesig.

Sofie Krehl und Katherine Sauerbrey wurden vor dem Rennen aus der Tour genommen. Die beiden Frauen sind gesundheitlich angeschlagen. "Der Fokus liegt auf einer schnellen Genesung ", teilte der Verband mit.

Oberstdorf ab 2024 kein Tour-de-Ski-Etappenort mehr

Das Rennen der Frauen war das letzte in Oberstdorf im Rahmen der Tour de Ski. Nach Ende der 20-km-Verfolgung erklärte der sportliche Leiter der deutschen Langläufer, Andreas Schlütter, im Sportschau-Interview dass keine weiteren Rennen im Allgäu geplant sind. Grund dafür ist unter anderem die um den Jahreswechsel geplanten Skisprung-Weltcups der Frauen und Männer.

Video Oberstdorf-Aus für Tour de Ski Schlütter - "Macht keinen Sinn mehr, viel zu viel Druck" Andreas Schlütter, Sportdirektor Langlauf des DSV, erklärt im Interview mit Julia Büchler, dass der Skiort Oberstdorf bei der Tour de Ski aussteigen wird. Nach 17 Jahren Tour de Ski ab 2024 nicht mehr in Oberstdorf Die Tour de Ski der Langläufer wird künftig nicht mehr Station in Oberstdorf machen. Der Aufwand sei zu groß, erklärte DSV-Sportdirektor Andreas Schlütter.