Langlauf in Les Rousses Schwedin Andersson kraftvoll zum Sieg - Sauerbrey mit "Aufholjagd" Stand: 29.01.2023 14:00 Uhr

Die Schwedin Ebba Andersson hat das Massenstartrennen in Les Rousses über 20 Kilometer am Sonntag (29.01.20223) im klassischen Stil gewonnen. Andersson hing alle Verfolgerinnen ab und hatte im Ziel enormen Vorsprung. Die Deutsche Katherine Sauerbrey überzeugte mit einer cleveren Renneinteilung.

Am letzten Wettkampftag waren nur drei deutsche Läuferinnen dabei - und die hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Katherine Sauerbrey, nach einem Magen-Darm-Infekt zurück, teilte sich die Körner am besten ein, lief von Beginn an ihr eigenes Tempo und war als 13. die beste Deutsche. Victoria Carl (28.) und Pia Fink (32.) waren deutlich abgeschlagen.

Keine kann Andersson folgen

Der Sieg für Favoritin Ebba Andersson aus Schweden zeichnete sich früh ab. Nach gut zwei Dritteln des Rennens konnte Kerttu Niskanen (Finnland) nicht mehr folgen. Andersson meisterte die 20 Kilometer in 55:37,2 Minuten und war damit 22,1 Sekunden schneller als die Zweitplatzierte Niskanen. Hinter dem Duo klaffte eine große Lücke. Astrid Oeyre Slind aus Norwegen entschied den Kampf um den letzten Platz auf dem Treppchen. Sie kam fast eine Minute nach Siegerin Andersson ins Ziel.

Schnelles Rennen von Beginn an

Die Topläuferinnen schlugen vom ersten Kilometer ein Höllentemp an. Rückkehrerin Carl und Fink hielten sich zu Beginn in der Spitzengruppe, mussten aber auch früh abreißen lassen und der Auftaktgeschwindigkeit Tribut zollen. Der Rückstand wuchs und wuchs - im Ziel waren es fast fünf Minuten. Sauerbrey lief cleverer und zunächst am Ende des Feldes, nach und nach "schluckte" sie die Konkurrentinnen und lief auf Platz 13 nach vorn.

Skandinavierinnen in eigener Liga

Kerttu Niskanen, Ebba Andersson, Ingvild Flugstad Oestberg und Astrid Oeyre Slind liefen zunächst als Quartett gemeinsam an der Spitze. Nach der Hälfte des Rennens mussten Slind und Oestberg abreißen lassen. Ab jetzt war es ein Zweikampf zwischen der Schwedin Andersson und Niskanen aus Finnland. um den Sieg. Als Andersson sieben Kilometer vor dem Ziel nochmals das Tempo verschäfte, musste auch Niskanen abreißen lassen.

Massenstart der Männer zum Abschluss

Das erste Weltcup-Wochenende in Les Rousses beschließen die Männer mit dem Massenstartrennen über 30 Kilometer.

Premiere ohne viele Top-Athleten

Der Skilanglauf-Weltcup-Zirkus macht zum ersten Mal Station in Les Rousses in Frankreich. Viele Athletinnen lassen die Station aus Krankheits- oder Regenerationsgründen aus. Auch Deutschlands Langlauf-Ass Katharina Hennig ist nicht dabei.