Langlauf-Weltcup in Toblach Carl über 10 Kilometer in den Top Ten - Hennig weit zurück Stand: 04.02.2023 13:58 Uhr

Victoria Carl hat den deutschen Langläuferinnen beim Weltcup in Toblach einen Top-Ten-Platz beschert. Der Sieg ging an die Schwedin Ebba Andersson. Katharina Hennig lief erneut hinterher.

Im letzten Einzelrennen über 10 Kilometer im Freistil vor den Weltmeisterschaften in Planica hat Victoria Carl mit einer starken Leistung aufhorchen lassen. Die Olympiasiegerin im Teamsprint wurde am Samstag (04.02.2023) beim Weltcup in Toblach Siebte.

Ihren vierten Weltcupsieg in diesem Winter holte die Schwedin Ebba Andersson (23:24,7 Minuten) vor der US-Amerikanerin Jessie Diggins (+13,3 Sekunden) und Ingvild Flugstad Östberg aus Norwegen (+33,2). Carl hatte im Ziel 41,6 Sekunden Rückstand auf die Siegerin.

Hennig läuft erneut hinterher

Katharina Hennig, beim Sprint am Vortag noch in der Qualifikation gescheitert, war die vierwöchige Wettkampfpause erneut anzumerken. Nach den ersten beiden Kilometern hatte sie als 24. bereits einen großen Rückstand. Auch zur Halbzeit blieb sie jenseits der Top 20. Am Ende reichte es nur für Platz 25 mit 1:25,30 Minute Rückstand auf die Spitze.

Pia Fink kam als 22. ins Ziel und damit noch in die Weltcup-Punkte. Katherine Sauerbrey (32.), Coletta Rydzek (33.) und Sofie Krehl (37.) landeten jenseits der Top 30.

Zweikampf zwischen Andersson und Diggins

Diggins zog das Tempo nach verhaltenem Beginn an und setzte sich nach drei Kilometern an die Spitze. Dahinter machte Andersson Druck und schob sich knapp vor die US-Amerikanerin. Mit fortlaufender Dauer deutete sich ein Zweikampf zwischen den beiden an, da auch Tour-de-Ski-Siegerin Frida Karlsson (Schweden) das Tempo nicht mitgehen konnte.

Während Diggins bereits im Ziel war und zunächst souverän die Spitze übernahm, machte Andersson auf der Strecke weiter einige Sekunden gut. Die Schwedin hielt das Tempo konstant hoch und distanzierte ihre Konkurrentin am Ende deutlich um 13,3 Sekunden.