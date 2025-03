Weltcup in Tallinn Langläuferin Rydzek holt bestes Saisonergebnis Stand: 19.03.2025 19:28 Uhr

Wenig Licht, viel Schatten aus Sicht der deutschen Langläuferinnen beim City-Nachtsprint in Tallinn: Einzig Coletta Rydzek konnte am Mittwoch (19.03.2025) mit dem Einzug ins Finale überzeugen.

Die 27-jährige Oberstdorferin zeigte einmal mehr, warum sie sich in dieser Saison in der erweiterten Weltspitze der Sprinterinnen etabliert hat. Um das Podest konnte sie im Finale zwar nicht mitlaufen, schaffte als Fünfte aber ihr bestes Ergebnis in einem Einzelrennen in dieser Saison.

Fähndrich und Joensuu jubeln

In Abwesenheit von Sprint-Weltmeisterin Jonna Sundling ging der Tagessieg an die WM-Dritte Nadine Fähndrich aus der Schweiz. Maja Dahlqvist (Schweden/+ 0,98 Sekunden) und Julia Kern (USA/+ 1,30) schafften es ebenfalls auf das Podest. Rydzek hatte im Ziel mehr als acht Sekunden Rückstand.

Auch im Kampf um den Gesamtsieg in der Sprintwertung ist die Entscheidung gefallen. Der Finnin Jasmi Joensuu reichte bereits der Finaleinzug, um ihren Vorsprung zu verteidigen.

Rydzek überzeugt mit Finaleinzug

Rydzek lief im Viertelfinale vom Start weg ein engagiertes Rennen und konnte sich vor allem in der Abfahrt auf gutes Material unter ihren Füßen verlassen. Kurz vor der Zieleinfahrt forcierte sie das Tempo und buchte als Zweite hinter der Schwedin Maja Dahlqvist souverän das Ticket fürs Halbfinale.

Dort tat sich Rydzek deutlich schwerer. An der Spitze schlug die Schweizerin Fähndrich ein enormes Tempo an. Rydzek fiel früh ein paar Meter zurück, kämpfte sich vor dem Ziel aber noch einmal heran und sicherte sich als Vierte über die Lucky-Loser-Wertung den Finaleinzug.

Die Konkurrenz um das Siegerpodest war enorm, Rydzek ging nur mit Außenseiterchancen an den Start. Erneut war es Fähndrich, die vorneweg stiefelte. Dahinter zog sich das Feld früh auseinander, auch Rydzek konnte dem hohen Tempo nicht mehr folgen, setzte sich im Kampf um Platz fünf aber noch gegen Joensuu durch.

Gimmler knapp geschlagen - Krehl im Pech

Bitter verlief der Wettkampf für Laura Gimmler und Sofie Krehl. Gimmler erwischte einen machbaren Heat und führte das Rennen auch lange an. Vor dem Ziel zog aber erst die Schwedin Johanna Hagström vorbei, auf den letzten Metern schließlich auch Gina del Rio (Andorra). Gimmler, die den WM-Sprint gesundheitlich angeschlagen auslassen musste, fehlten nur zwei Zehntelsekunden auf Platz zwei.

Krehl hatte bereits im Viertelfinale gegen Vizeweltmeister Kristina Staavas Skistad (Norwegen) und die WM-Fünfte Julie Kern (USA) ein dickes Brett zu bohren. Zu allem Überfluss kam auch noch Pech hinzu: Nach der Hälfte des Rennens stürzte die Französin France Pignot in einer Kurve, riss Krehl ohne Absicht mit zu Boden und nahm sich und ihrer Konkurrentin alle Chancen auf die nächste Runde.

Carl und Hoffmann scheitern früh

Victoria Carl und Helen Hoffmann, die bei der WM in Trondheim Bronze mit der Staffel geholt hatten, schieden auf den Plätzen 33 und 49 bereits im Prolog aus. Carl verpasste es damit auch, ihren Vorsprung im Gesamtweltcup gegenüber ihren Verfolgerinnen Astrid Oyre Slind (Norwegen) und Kerttu Niskanen (Finnland) auszubauen. Vor dem Saisonfinale in Lahti liegt die Thüringerin auf Platz zwei und steuert damit auf die beste Platzierung einer deutschen Langläuferin in der Abschlusswertung zu.

Klaebo erneut nicht zu schlagen

Bei den Männern waren alle Augen einmal mehr auf Johannes Hoesflot Klaebo gerichtet. Und der Dominator aus Norwegen wurde seiner Favoritenrolle wieder einmal gerecht. Der Rekordweltmeister gewann ein bis zum Schluss spannendes Finale im Zielsprint vor dem Franzosen Jules Chappaz und seinem Landsmann Harald Östberg Amundsen, die auf die Hundertstelsekunde genau (+ 0,18) zeitgleich auf Platz zwei ins Ziel kamen.

Dass Klaebo auf den Sprintstrecken kaum zu schlagen ist, ist kein Geheimnis. Acht der bisher zehn Sprintrennen in dieser Saison gingen bereits auf das Konto des 28-Jährigen. Bei der WM in Trondheim lief er der Konkurrenz auch über die Distanzstrecken auf und davon und holte als überhaupt erster Langläufer sechs Goldmedaillen in sechs Rennen.

Stölben scheitert im Viertelfinale

Aus deutscher Sicht war einzig Sprint-Spezialist Jan Stölben am Start, in seinem Viertelfinale gegen Klaebo und den Franzosen Lucas Chavanat letztlich aber ohne Chance. Zwar hielt sich der 23-Jährige auf den ersten Metern gut, hatte aber bereits nach der Hälfte des Rennen zwei bis drei Meter Rückstand auf die Spitze. Als das Tempo beim letzten Anstieg noch einmal entscheidend verschärft wurde, war das Rennen aus Sicht des Deutschen entschieden.