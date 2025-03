Weltcup in Oslo Victoria Carl mit nächster Weltklasse-Leistung Stand: 16.03.2025 12:11 Uhr

Beim Freistil-Rennen über 10 Kilometer hat Victoria Carl erneut gezeigt, dass sie zur absoluten Weltspitze im Langlauf gehört.

Carl belegte beim Rennen am Holmenkollen Platz drei (25.34 Minuten) und musste sich knapp nur der Schwedin Moa Ilar (25.24 Minuten) und Heidi Weng aus Norwegen (25.26 Minuten) geschlagen geben. Für Ilar war es der zweite Einzelsieg ihrer Karriere.

Ab der dritten Zwischenzeit war die Schwedin an allen Messpunkten vorn, lag zwischenzeitlich fast 15 Sekunden vorn. Zum Ende wurde es dann aber noch knapp. Heidi Weng holte kontinuierlich auf und musste sich am Ende lediglich um 1,6 Sekunden geschlagen geben.

Carl vor Topläuferinnen

Auch Carl machte gegen Ende noch Boden gut auf Ilar, am Ende reichte es aber nicht ganz. DAfür distanzierte sie Topläuferinnen wie Ebba Andersson (SWE), Therese Johaug (NOR), Jessie Diggins (USA) und Kerttu Niskannen (FIN).

Die übrigen deutschen Langläuferinnen konnten nicht ganz vorne mitlaufen. Katharina Hennig landete auf Platz 19. Helen Hofmann wurde 33., Kim Hager 41..

Auch im Gesamtweltcup vorne dabei

Vor den letzten vier Saisonrennen am Mittwoch in Tallinn und am Wochenende in Lahti liegt Diggins im Gesamtweltcup mit 2071 Punkten vor Carl (1641). Niskanen (1520) ist Dritte vor Slind (1515).

Seit Einführung des Weltcups in der Saison 1979/80 landete noch keine deutsche Läuferin unter den besten drei der Abschlusswertung. Evi Sachenbacher-Stehle war zweimal Vierte (2002/03 und 2005/06).