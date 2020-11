Sportschau: Am Wochenende startet die Weltcupsaison der Langläufer im finnischen Ruka. Was überwiegt: Vorfreude oder Skepsis?

Peter Schlickenrieder: Die Vorfreude überwiegt. Unsere Athleten haben sich trotz der Corona-Pandemie gut vorbereitet und sind glücklich, wenn es losgeht. Jeder Athlet hat sich sportlich weiterentwickelt. Wir freuen uns auf die Saison und darauf, zeigen zu können, was sich bewegt hat.

Gibt es spezielle Corona-Maßnahmen im Langlauf-Team?

Schlickenrieder: Wir haben die Mannschaft in Kleinstgruppen eingeteilt. Drei bis vier Sportler wohnen in einer Hütte, sie sind genauso in dieser Konstellation zum Flughafen gereist und gehen auch in dieser Gruppe zum Essen. Unsere Besprechungen haben wir nach draußen verlagert oder machen Online-Meetings.

Die Techniker, die die Ski früher getestet haben, bereiten jetzt das Material vor, der Sportler testet dann selbst. Das passt ganz gut, auch wenn es ungewohnt ist. Es ist jetzt nicht die große Neuerung, sein Desinfektionsfläschchen dabei zu haben, Abstand zu halten und keine großen Menschenansammlungen aufzusuchen. Das ist fast schon in der DNA des Langläufers und der Langläuferin.

Wie hat das Thema Corona die Vorbereitung gestört oder verändert?

Schlickenrieder: Es ist eine Einschränkung, aber komplett gestört hat nur der Lockdown im Frühjahr. Dadurch sind uns einige Testwettkämpfe und Schneekilometer weggebrochen. Die Skandinavier hatten bis weit ins Frühjahr herrlichen Schnee und dadurch einige Kilometer mehr in den Beinen.

Die Skandinavier waren zuletzt schon oft eine Klasse für sich. Wird es noch einseitiger?

Schlickenrieder: Nein, ich denke der Abstand ist eher kleiner geworden. Technisch haben die Skandinavier einen Vorteil, aber im physiologischen Bereich ist bei den anderen Teams viel passiert. Sie sind auf den harten Kunstschneepisten näher herangekommen.

Der Wettkampfkalender der Langläufer ist nahezu identisch mit dem der vergangenen Saison. Andere Verbände verzichten auf viele Reisen. Unverständlich?

Schlickenrieder: Sagen wir mal so: Die Wettkampforte zu bündeln, ist eine von mehreren Strategien, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Das Hygienekonzept, mit dem wir unterwegs sind, ist durchdacht und schlüssig. Von daher wird die Reisetätigkeit hoffentlich nicht der ausschlaggebende Faktor sein, wie wir durch den Corona-Winter kommen. Fakt ist aber auch, dass ich ja schon seit längerer Zeit fordere, den Wettkampfkalender anzupassen. Und zwar ganz losgelöst von der Corona-Thematik.

Sie haben die FIS auf Ihrem Instagram-Kanal zum Umdenken aufgefordert. Haben Sie genau darauf angespielt?

Schlickenrieder: Das war ein Kritikpunkt. Wir haben verschiedene Anträge gestellt, die unseren Sport attraktiver machen würden. Zumindest die Staffel- und Teamrennen wurden aufgewertet. Künftig gibt es auch für diese Teamevents Weltcuppunkte. Für einen Staffelsieg erhält die Siegermannschaft beispielsweise insgesamt 100 Punkte, diese werden zu je 25 Punkten auf die vier beteiligten Sportler aufgeteilt. Das ist ein Teilerfolg. Wir werden weiter dranbleiben. Skilanglauf ist Teamwork von Individualsportlern. Das sieht man viel zu wenig. Wir müssen das Gute und Schöne unserer tollen Sportart in den Fokus rücken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Wie sind Sie allgemein zufrieden mit der Vorbereitung?

Schlickenrieder: Das ganze Trainerteam hat sehr gut agiert. Wir haben nach Absagen schnell umgeplant und werden auch weiter flexibel sein müssen. Unsere Challenge im Sommer war ein toller Erfolg mit mehr als 500 Teilnehmern. Ich würde sagen, wir haben die Krise mehr als gut genutzt.

Weiß man nach den Trainingseindrücken, wo die Athleten stehen?

Schlickenrieder: Schwarz auf weiß sieht man den Leistungsstand meistens erst nach dem ersten Rennen, wobei Dinge wie Material, Tagesform und Bedingungen eine große Rolle spielen. Die Messlatte wird im Weltcup hoch liegen, abgerechnet wird aber nach der WM – und die bleibt unser großes Ziel. Darauf legen wir den Fokus. Wir wollen bei der WM topfit sein.

Als Sie 2018 den Job übernommen haben, war das große Ziel Medaillen bei der Heim-WM. Ist das noch realistisch?

Schlickenrieder: In WM-Einzelwettbewerben ist eine Podestplatzierung fast illusorisch. Eine Medaille wäre eine große Überraschung. Wir werden diese nicht erwarten. Wer das tut, gehört ins Land der Träumer. Wir haben einen großen Schritt vorwärts gemacht. Das wollen wir zeigen. Im Team stehen die Chancen besser, allerdings muss wirklich alles passen. Norwegen, Russland, Schweden oder Finnland sind deutlich favorisierter.

Katharina Hennig war vergangene Saison das Aushängeschild. Die 24-Jährige schaffte es über 10 Kilometer bei der Tour de Ski sogar als Dritte auf das Podest. Es war der erste Podestplatz für eine deutsche Langläuferin in einem Distanzrennen seit 2015. Was trauen Sie ihr zu?

Schlickenrieder: Katharina steht stellvertretend für die gesamte Mannschaft, die einen Schritt vorwärts gemacht hat. Sie hatte etwas Schulterprobleme in der Vorbereitung, deshalb müssen wir bei ihr das richtige Maß finden und die Belastungssteuerung dosieren. Ich traue ihr auf jeden Fall wieder Top-Ten-Platzierungen zu.

Wie sieht es sonst mit dem Nachwuchs aus? Ist da noch jemand in Sicht, den wir in diesem Winter vielleicht mal im Weltcup sehen?

Schlickenrieder: Bei den Mädels hat der Umbruch ja erst stattgefunden. Wir sind hier mit einer sehr jungen Mannschaft am Start - und aus dem Nachwuchs traue ich vielen talentierten Athletinnen in naher Zukunft den Sprung in die 1. Mannschaft zu. Auch mehrere gute Jungs klopfen an. Friedrich Moch, der bei der Junioren-WM zwei Silbermedaillen gewonnen hat, ist einen kleinen Schritt voraus und wird am Wochenende seine Weltcuppremiere feiern. Andere werden diese Chance wahrscheinlich auch bekommen.

Schauen wir auf die internationale Konkurrenz: Wen außer Therese Johaug, Alexander Bolschunow und Johannes Kläbo haben Sie in diesem Winter auf dem Zettel?

Schlickenrieder: Die üblichen Verdächtigen werden wieder vorn dabei sein. Bei den Frauen dürften die Norwegerinnen und die Schwedinnen die beherrschenden Nationen sein. Bei den Männern schätze ich neben Norwegen auch die Russen stark ein. Die russischen Läufer waren zuletzt wie wir im finnischen Muonio und haben in der Loipe schon ordentlich Dampf gemacht.

Mit welcher Zielstellung gehen Sie in die Saison?

Schlickenrieder: Ich hoffe, wir finden einen guten Einstieg in den Weltcup, mit gutem Speed und guter Technik. Die Platzierung ist mir dabei gar nicht so wichtig. Jeder hat eine hohe Erwartungshaltung an sich selbst. Erst recht in einem WM-Jahr. In Oberstdorf dürfen nur die besten sechs starten. Da ist jedem klar, was er bringen muss, um beim Jahres-Höhepunkt dabei zu sein.

Wann werden Sie im März von einer erfolgreichen Saison sprechen?

Schlickenrieder: Wenn wir es schaffen, dass jeder einen Schritt nach vorn macht und sich in seiner Persönlichkeit weiterentwickelt. Mit ein bisschen Glück holen wir im Team Podestplätze und vielleicht eine WM-Medaille.

Das Interview führte Sanny Stephan.