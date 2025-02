Langlauf in Cogne Brugger überrascht über 10 Kilometer Stand: 02.02.2025 11:09 Uhr

Langläufer Janosch Brugger hat in Abwesenheit von Distanzspezialist Friedrich Moch für einen tollen Erfolg beim Freistil-Einzelrennen über 10 Kilometer in Cogne (Italien) gesorgt.

Der 27-Jährige schaffte es am Sonntag (02.02.2025) im Kampf gegen die Uhr als Siebter erstmals in dieser Saison in die Top 10 und präsentierte sich wenige Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in ausgezeichneter Verfassung.

Amundsen führt norwegischen Dreifachsieg an

Auf Tagessieger Harald Östberg Amundsen (21:45,1 Minuten) fehlten ihm im Ziel zwar 27,2 Sekunden, dennoch konnte er sein mit Abstand bestes Weltcup-Ergebnis seit mehr als zwei Jahren feiern. Letztmals auf Rang sieben war Brugger im Dezember 2022 ebenfalls über zehn Kilometer gelaufen, damals im klassischen Stil. Amundsen wiederum führte den nächsten norwegischen Dreifachsieg vor Iver Tildheim Andersen (+ 11,7 Sekunden) und Martin Löwström Nyenget (+ 15,7) an.

Brugger lief ein sehr couragiertes Rennen und hatte im Ziel zwischenzeitlich sogar die Führung inne. Die Topläufer starteten aber erst später und setzten noch einmal ganz andere Richtmarken - allen voran Amundsen, der seinen zehnten Weltcupsieg holte. Nyenget hatte über diese Distanz in Lillehammer gewonnen, Andersen feierte in Les Rousses den Sieg. Dominator Johannes Hösflot Kläbo (Norwegen) verzichtete auf die Rennen in Cogne.

Auch Stölben gut drauf

Auch Jan Stölben wusste zu überzeugen und beendete das Rennen auf einem starken 19. Platz. Florian Notz und Lucas Bögl landeten auf den Rängen 25 und 34 und verpassten damit die Möglichkeit, noch eine Qualifikation oder Teil-Qualifikation für die WM einzufahren. Anian Sossau wurde 38.. Alexander Brandner, der sich über einen Sieg beim Deutschlandpokal für den Weltcup qualifiziert hatte, kam zwar nur auf Rang 50, konnte aber wertvolle Erfahrung im "Konzert der Großen" sammeln.

Moch, der bei Tour de Ski auf der letzten Etappe aufs Podest gelaufen war, ließ den Weltcup in Cogne aus und legt stattdessen einen Trainingsblock zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften ein. In Trondheim (26. Februar bis 9. März) geht der 24-Jährige vor allem über die Distanzstrecken als Mitfavorit an den Start.