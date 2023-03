Ski Freestyle Slopestyle - Siege für Weltmeister Ruud und Gremaud Stand: 18.03.2023 14:42 Uhr

An den Slopestyle-Weltmeistern Birk Ruud und Mathilde Gremaud führte auch beim Weltcup in Tignes kein Weg vorbei.

Ruud sicherte sich in Frankreich am Samstag (18.03.2023) seinen fünften Weltcupsieg in diesem Winter. Der 22-jährige Norweger erzielte in seinen beiden Finalläufen über die sechs Hindernisse am Ende 96 Punkte und setzte sich damit knapp vor dem Schweden Jesper Tjäder (94 Punkte) und Ex-Weltmeister Andri Ragettli (92,50) durch. Der Schweizer hatte am Vortag noch die Qualifikation gewonnen.

Ruud baute damit auch seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Vor dem Weltcupfinale kommende Woche in Silvaplana (Schweiz) führt der Norweger nun mit 60 Punkten vor Ragettli. Aus deutscher Sicht war einzig Hannes Baumhöfener in Tignes dabei. Der erst 16-Jährige war in der Qualifikation aber chancenlos.

Erste Weltcupsieg für Gremaud

Bei den Frauen konnte Weltmeisterin und Olympiasiegerin Mathilde Gremaud ihren ersten Weltcupsieg in diesem Winter bejubeln. Die Schweizerin brachte es nach zwei Läufen auf 96,25 Punkte und verwies die bereits feststehende Gesamtweltcup-Siegerin Johanne Killi aus Norwegen (95,25 Punkte) knapp auf Platz zwei. Megan Oldham (90) wurde mit deutlichem Rückstand Dritte.

Killi führt das Gesamtklassement mit 380 Punkten unangefochten an und kann beim Saisonfinale in Silvaplana nicht mehr von der Spitze verdrängt werden.