Ski Freestyle-Weltcup in Calgary Olympiasiegerin Gu dominiert erneut Stand: 22.01.2023 08:46 Uhr

Auch bei ihrem zweiten Weltcup-Start der Saison ist Freestyle-Skierin Eileen Gu in der Halfpipe eine Klasse für sich. Bei den Männern gewann Alex Ferreira.

Eileen Gu war mit etwas Verspätung in den Weltcup gestartet. Nach ihrem Doppel-Gold bei den Olympischen Winterspielen hatte die 19-Jährige fast ein Jahr lang keinen Wettkampf mehr bestritten. Nun meldete sie sich zurück und dominiert den Weltcup nach Belieben.

Nach ihrem Sieg am Freitag (Ortszeit) in Calgary, konnte sie auch den Wettkampf am darauffolgenden Tag gewinnen und fuhr wieder einmal in ihrer ganz eigenen Liga. Die gebürtige US-Amerikanerin, die für China fährt, schaffte als einzige Athletin die 90-Punkte-Marke zu knacken - und machte das gleich in allen drei Läufen. Ihr bester wurde mit 93,5 Punkten bewertet. Zweite wurde die Kanadierin Rachel Karker (85,5) vor der Chinesin Kexin Zhang (81,75).

Gu: "Ich liebe den Sport mehr denn je"

"Ich bin einfach glücklich, hier zu sein" , sagte Gu am Samstag. "Ich habe eine Menge Druck und ich lerne jetzt erst, wie ich damit umgehen kann. Ich genieße, was ich tue. Ich habe Spaß. Und das ist es, worauf es ankommt."

Sallinen setzt sich bei den Männern knapp durch

Bei den Männern ging es auch am zweiten Wettkampftag deutlich enger zu. Gleich drei Athleten knackten die 90-Punkte-Hürde. Der US-Amerikaner Alex Ferreira hatte am Ende mit 94,5 Punkten den besten Lauf vor seinem Landsmann Birk Irving (93,0) und dem Kanadier Noah Bowman (90,5).