Skifreestyle-Weltcup in Calgary Olympiasiegerin Gu meldet sich eindrucksvoll zurück Stand: 20.01.2023 10:05 Uhr

Bei ihrem ersten Wettkampf seit den Olympischen Winterspielen dominiert Eileen Gu die Konkurrenz. Bei den Männern siegt der Finne Jon Sallinen.

Elf Monate lang hatte Eileen Gu keinen Wettkampf mehr bestritten. Elf Monate, seit die in den USA geborene Freestyle-Skierin bei den Winterspielen in Peking für China zweimal Gold und einmal Silber geholt hatte. Nun gab sie beim Weltcup in Calgary ihr Comeback und zeigte, dass sie noch immer die beste Fahrerin im Feld ist.

Mit drei Mal 95 Punkten ließ die 19-Jährige ihrer Konkurrenz keine Chance. Die Kanadierin Rachael Karker, Führende im Gesamtweltcup, kam Gu noch am nächsten. Ihre 89 Punkte reichten jedoch nur für den zweiten Platz. Die US-Amerikanier Hanna Faulhaber wurde Dritte (77,25 Punkte).

Gu: "Ich liebe den Sport mehr denn je"

"Es ist elf Monate her, dass ich zuletzt einen Wettkampf bestritten habe. Natürlich war es schwer, diesem Druck standzuhalten, aber ich fand, es hat sehr viel Spaß gemacht", sagte Gu nach ihrem Sieg und fügte an: "Ich habe die Liebe, die ich für diesen Sport fühle, wiedergefunden. Ich liebe ihn jetzt mehr denn je." Gu hatte nach den Olympischen Spielen begonnen, am College zu studieren. Dies mit ihrer Sport-Karriere unter einen Hut zu bringen, sei eine neue Herausforderung, so Gu.

Sallinen setzt sich bei den Männern knapp durch

Bei den Männern gewann der Finne Jon Sallinen (96) knapp vor den Kanadiern Brendan Mackay (94,5) und Simon D'Artois (93). Deutsche Athleten waren im Finale nicht vertreten.