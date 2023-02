Freestyle-WM in Bakuriani Skicrosserin Maier - mit Glücksbringern zur Medaille Stand: 23.02.2023 20:27 Uhr

Die Skicrosser kämpfen bei der Freestyle-WM in Bakuriani um die Titel. Die Medaillenhoffungen ruhen auf der Olympia-Dritten Daniela Maier.

Die Generalprobe auf der Reiteralm verpatzte Daniela Maier. Trotzdem geht die Olympia-Dritte Daniela Maier optimistisch in die WM. "Ich fahre meine bisher beste Saison", sagte die Hoffnungsträgerin aus Urach, "ich stand schon viermal auf dem Podium. Leider hatte ich aber genauso viele Ausfälle im Viertelfinale, was mich ein bisschen ärgert. Nichtsdestotrotz zeigt sich vor allem in den Qualifikationsläufen, dass der Speed stimmt."

Dass Maier vorne mitfahren kann, hat sie also schon bewiesen. Für einen weiteren Erfolg vertraut sie ihren Talismanen: "Ein, zwei Glücksbringer finden hoffentlich noch Platz. Zuhause drücken meine Family und viele Freunde die Daumen" , sagte Maier.

Weltcup auf der Reiteralm Skicrosser Wilmsmann und Holzmann verpassen knapp das Finale WM-Generalprobe ohne Podestplätze für die deutschen Skicrosser. Johanna Holzmann und Florian Wilmsmann schafften es aber zumindest ins "kleine Finale". mehr

Müller verpasst WM

Skicrosser Tobias Müller verpasst wegen einer Verletzung die Weltmeisterschaften im georgischen Bakuriani. Der 30-Jährige aus Fischen hat sich Ende der vergangenen Woche bei der Generalprobe in Reiteralm/Österreich einen Anriss des Kreuzbandes zugezogen. Für Müller, der diese Saison schon zweimal auf dem Podest stand, rückt Daniel Bohnacker ins deutsche Aufgebot.

"Ich habe mich darauf eingestellt, als Ersatz zur WM zu fahren und das als Training zu nehmen. Tobias Müller hat mich selbst angerufen und mir gesagt, dass es mit dem Knie leider schlimmer ist, als wir auf der Reiteralm angenommen haben" , sagte Bohnacker. Müller wurde nach einer MRT-Untersuchung eine sechswöchige Skipause verordnet.

Wilmsmann liegt die Strecke in Georgien

Florian Wilmsmann konnte vor zwei Jahren das Rennen in Bakuriani gewinnen. "Florian Wilmsmann hat dort mit Platz eins gezeigt, dass ihm die Strecke liegt. Zwar gehen wir davon aus, dass die Strecke etwas modifiziert wird, erwarten jedoch keine großen Überraschungen", sagte Heli Herdt, Sportdirektor Skicross und Freestyle.

podcast Wintersport-Podcast der Sportschau Florian Wilmsmann - "Skicross ist wie Schiffschaukeln" Enge Kurven, weite Sprünge, wilde Zweikämpfe - Skicross ist nichts für schwache Nerven. Über Gefahren und Adrenalin spricht Florian WIlmsmann im Podcast - und über seine Kochkünste. mehr

Das deutsche Skicross-Team bei der WM im Überblick

Johanna Holzmann (SC Oberstdorf)

Daniela Maier (SC Urach)

Niklas Bachleitner (SC Partenkirchen)

Daniel Bohnacker (SC Gerhausen)

Florian Fischer (SC Starnberg)

Tim Hronek (SC Unterwössen)

Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning)