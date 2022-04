So werfen geplante Russland-Weltcups, weniger Starts in Deutschland, darunter das Wegfallen der traditionsreichen Kandahar-Abfahrt in Garmisch, sowie viele Reisen und mögliche Kollisionen mit der Fußball-Weltmeisterschaft einige Fragen auf.

Russische Orte in Kalender-Entwürfen

Skispringen in Nischni Tagil, Russland

Der Ski-Weltverband um den neuen Präsidenten Johan Eliasch geht offenbar von einem baldigen Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und von schnellen einer Rückkehr der Russen in die Weltgemeinschaft aus - trotz der jüngst publik gewordenen mutmaßlichen Massaker an der ukrainischen Zivilbevölkerung. Nicht anders lässt sich erklären, dass in den Kalender-Entwürfen weiterhin Orte aus Russland und Belarus vermerkt sind. So sollen Skispringer und Skispringerinnen am 19./20. November sowie am 3./4. Dezember in Nischni Tagil ihren Winter-Auftakt feiern.

Der Ort aus der Mitte des Urals steht im FIS -Kalender ebenso wie Snowbardcross-Wettkämpfe in Krasnoyarsk, ein Skicross-Weltcup im russischen Sunny Valley, Wettkämpfe der Snowboard-Racer in Moskau und ein Aerials-Weltcup in Minsk-Raubichi, einem Vorort der Hauptstdt von Belarus. Alle Wettkämpfe sind mit dem vieldeutigen Vermerk versehen "unter der Beobachtung der Situation in Russland" .

Keine Kandahar-Abfahrt der Männer

Gestrichen werden soll dagegen die traditionsreiche Kandahar-Abfahrt der Männer in Garmisch-Partenkirchen. Statt des eigentlich für den 28./29. Januar 2023 geplanten Garmisch-Wochenendes der Männer mit Abfahrt und Riesenslalom soll nun am 4. Januar 2023 ein so genanntes "Nacht Event" stattfinden - eine herbe Enttäuschung für den Weltcuport, der sich auch um die Alpine Ski-WM 2027 bewirbt.

Skispringen: Weniger Weltcups in Deutschland

Unzufrieden dürften auch die deutschen Skisprung-Weltcup-Veranstalter sein. Statt elf Springen in der zurückliegenden Saison sind für den kommenden Winter nur noch sieben Männer-Wettkämpfe geplant.

Neben der Vierschanzen-Standorte Oberstdorf und Garmisch sind noch Titisee-Neustadt mit neuem Termin (Mitte Dezember 2022) und Willingen (Anfang Februar 2023) im Kalender verblieben. Klingenthal und Skifliegen in Oberstdorf fehlen dagegen. Bei den Frauen wurde der Kalender von sieben auf fünf Springen in Deutschland eingekürzt.

Klimapositiv? - Alpin-Männer zweimal nach Übersee

Die neuen Weltcup-Pläne nähren auch weitere Zweifel am neuen "Klimapositiv"-Image des Weltverbandes. Die Initiative vom umstrittenen FIS -Präsidenten Eliasch war bereits nach ihrer Vorstellung von Umweltschützern als "unseriös" bewertet worden. Der neue Alpin-Kalender kratzt durch zwei geplante Weltcup-Reisen der Männer in die USA und Kanada weiter am grünen Image.

Ende November/Anfang Dezember soll es nach Lake Louise (Kanada) und Beaver Creek ( USA ) gehen, Ende Februar/Anfang März sind dann zwei Wochenenden in Palissade Tahoe und Aspen (beides USA ) geplant - sicher keine Vorbildwirkung zur Reduzierung des CO2-Abdruckes.

Wilde Reisepläne haben auch die Snowboarder, die für ihre Big-Air-Veranstaltungen zwischen Mitte Dezember und Mitte Februar zwischen China, Kanada, den USA , Österreich und schließlich Kanada die Welt mehr als einmal umkreisen.

Kollision mit Fußball-WM?

Für Diskussionen innerhalb des Weltverbandes könnten noch die eher schwache Anpassung der Kalender an den Spielplan der Fußball-Weltmeisterschaft sorgen, die im November und Dezember im Wüstenstaat Katar stattfindet. Schließlich droht den FIS -Sportarten dadurch eine geringere TV-Präsenz.

Für deutsche Alpin- und Fußball-Fans könnte es ganz konkret am 27. November eine Terminkollision geben. Dann kommt es ab 20 Uhr MEZ zum Fußball-Prestige-Duell Spanien gegen Deutschland. Am selben Tag sollen in Übersee die Alpin-Frauen einen Slalom (in Killington) und die Männer eine Super-G (in Lake Louise) fahren.

Vierschanzen für Skispringerinnen - NoKo-Frauen-Kalender wächst

Doch es gibt auch Gewinner der Kalender-Pläne - oder vielmehr Gewinnerinnen. Die Skispringerinnen sollen ihre eigene Vierschanzentournee bekommen - die allerdings Silvester Tournament heißt und zwischen dem 28. Dezember und 1. Januar in Österreich und Slowenien stattfinden soll.

Bei den Nordischen Kombiniererinnen soll der Kalender von zehn Wettkämpfen im vergangenen Winter auf 22 Weltcups im kommenden Winter anwachsen. Mit dabei auch im Februar 2023 auch Schonach im Schwarzwald.