Unter anderem sollen demnach die FIS-Mitgliedsverbände künftig ein sogenanntes "Concorde-Agreement" unterzeichnen, dessen Name angelehnt ist an ähnliche Verträge in der Formel 1. Der Vertragsentwurf spricht im Wesentlichen der FIS alle Eigentums-, Handels- und Marketingrechte aller Weltcup-Events zu. Außerdem ist zu lesen, dass die FIS ihre Weltcup-Events künftig ausschließlich an jene Mitgliedsverbände vergeben wird, die die Concorde-Vereinbarung unterschrieben haben "und/oder an lokale Organisatoren auf dem Gebiet eines Mitgliedsverbandes".

Wichtige Informationen erst kurzfristig verschickt

Bisher liegen die Vermarktungsrechte bei den Nationalverbänden, auf deren Gebieten die Weltcups stattfinden. Für die großen Skinationen in der Alpenregion und in Skandinavien sind ihre Weltcups ein zentrales Geschäftsfeld, das nun wegzubrechen droht. Die Verunsicherung sei schon seit Wochen groß, weil die FIS-Spitze die Nationalverbände nicht über ihr Vorgehen auf dem Laufenden gehalten habe. Das berichtete der ehemalige TV-Berater der FIS, Richard Bunn, dem WDR-Hintergrundmagazin Sport inside. Die Vebände selbst wollten sich auf Anfrage bislang nicht äußern.

Nun haben zumindest die Council-Mitglieder die Details vorliegen, nach Sportschau-Informationen aber sehr kurzfristig. Demnach hat die FIS wichtige Details erst knapp 44 Stunden vor dem Treffen verschickt. Offenbar versuchen einige Beteiligte nun, die Sitzung noch zu verschieben, um angesichts der schwerwiegenden Entscheidungen mehr Vorbereitungszeit zu haben.

Schlüsselrolle für Peter Schröcksnadel?

Der damalige ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel spricht bei einer Pressekonferenz (Mai 2020)

Wie die Abstimmung verlaufen wird, ist völlig offen. Präsident Eliasch braucht eine einfache Mehrheit für die Zustimmung, bei Gleichstand gibt seine eigene Stimme den Ausschlag. Bei 18 stimmberechtigten Council-Mitgliedern wären deshalb zehn Nein-Stimmen nötig, um den Vorstoß zu verhindern. Die großen europäischen Verbände aus der Schweiz, Italien, Finnland, Norwegen und Schweden sind jeweils mit einem stimmberechtigten Mitglied vertreten, der Deutsche Skiverband mit seinem Präsidenten Franz Steinle.

Eine Schlüsselrolle könnte Peter Schröcksnadel einnehmen. Der langjährige Präsident des österreichischen Skiverbandes (ÖSV) war bei der jüngsten FIS-Wahl im Juni 2021 kurzfristig umgeschwenkt und unterstützte damals Eliasch. Kurz darauf wurde der 80-Jährige zum FIS-Vizepräsidenten ernannt. In dessen Rat ist er der einzige Österreicher.

FIS schreibt von "Win-Win-Situation"

Wie weit Schröcksnadels Unterstützung für Eliasch allerdings geht, ist fraglich. Als ÖSV-Präsident hatte er sich stets vehement dagegen gewehrt, dass der Nationalverband die Vermarktungsrechte aus der Hand gibt. Sollte Schröcksnadel nun gegen den FIS-Vorstoß stimmen wollen, hätte er als erfahrener Strippenzieher das Potenzial, weitere Ratsmitglieder zu überzeugen.

Sollte Schröcksnadel dem Vorschlag allerdings zustimmen, wäre Eliasch die Mehrheit wohl sicher. Kleinere Ski-Nationen und ihre Vertreter im Rat könnten darauf hoffen, von der Zentralvermarktung zu profitieren. Die FIS verspricht in einem Brief an die Council-Mitglieder eine "Win-Win-Situation für alle unsere Mitgliedsverbände" und eine "Weltcup-Einnahmegarantie".

Bestehende Verträge teils noch mehrere Jahre gültig

Für die praktische Umsetzung will die FIS die "FIS Media & Marketing" gründen, kurz "FIS M&M". Die Zeit drängt allerdings, schließlich will der Verband die Weltcups schon im kommenden Winter selbst vermarkten. Bis dahin muss Eliasch noch weitere Hürden aus dem Weg räumen: die bestehenden Verträge zwischen den Nationalverbänden, privaten Vermarktungsagenturen wie Infront und TV-Sendern.

Viele dieser Verträge laufen noch mehrere Jahre, aber Eliasch fühlt sich offenbar nicht daran gebunden. Klagen sind anscheinend einkalkuliert, schließlich heißt es in dem Brief: "Die FIS wird allen nationalen Skiverbänden eine Entschädigung für alle Ansprüche von Infront gewähren, einschließlich der Kosten, die sich aus den vorgeschlagenen Änderungen bei der Vermarktung der Weltcup-Rechte ergeben."

Der Streit beschäftigt Gerichte

Für den Sponsoring-Bereich hatte die FIS 2009 gemeinsam mit Infront und der Marketingfirma Tridem Sports die FIS-Marketing-AG (FISMAG) gegründet. Auch dieses Gemeinschaftsunternehmen will Eliasch beenden. "Wir haben alle Vereinbarungen in Bezug auf die FISMAG gekündigt, sodass wir dieses Hindernis für die Ausschöpfung unseres Sponsoringpotenzials beseitigt haben", heißt es im Schreiben an die Ratsmitglieder.

Allerdings ist die Abwicklung der FISMAG nach Sportschau-Informationen noch nicht geregelt, aktuell sind Schweizer Gerichte mit einstweiligen Verfügungen beschäftigt.

Weniger Weltcups in Deutschland

Bei der Entscheidung über die Zentralvermarktung geht es auch darum, dass die kleineren Nationen mehr vom Kuchen abbekommen sollen. Der Weltverband schreibt an die Ratsmitglieder: "Die FIS verpflichtet sich, die Gewinne zu verwenden, um das Preisgeld für die Athleten zu erhöhen, das Weltcup-Produkt zu verbessern und unseren Sport in sich entwickelnden Skinationen zu verbessern."

Der neue Weltcupkalender, der in der Ratssitzung verabschiedet werden soll, liefert weitere Hinweise darauf, wohin die FIS steuert: weniger Wettbewerbe in Deutschland, dafür mehr in Nordamerika und Asien. Das Olympia-Gastgeberland China gilt wie Indien, die USA oder Kanada als Wachstumsmarkt mit vielen potenziellen Neu-Skifahrern.

Weiter Unklarheit über Eliaschs Rolle bei Head

Das ist auch für Skihersteller interessant. Eliasch ist Besitzer der erfolgreichen Wintersportmarke Head und laut Firmenregistern auch weiterhin deren Geschäftsführer, obwohl er direkt nach seiner Wahl zum FIS-Präsidenten seinen Rücktritt verkündet hatte. Aufklären wollte Eliasch diesen Widerspruch nicht, eine Sport-inside-Anfrage dazu ließ er Anfang März unbeantwortet.

Weil die Sportschau die Details zur "Concorde-Vereinbarung" erst kurzfristig erhalten hatte, konnte sie der FIS erst knapp zwei Stunden vor Start der Council-Sitzung Fragen stellen. Der Weltverband verwies darauf, dass die Frist zu kurz sei für eine Antwort und kündigte eine Presserklärung für den Donnerstagabend an.

Zerwürfnis zwischen FIS und großen Skinationen?

Sollte Eliasch mit seinen Zentralvermarktungsvorhaben wie geplant durchkommen, bleibt die spannende Frage, wie die großen Skinationen damit umgehen. Ihr Selbstverständnis ist, das traditionsreiche Herz des Skisports zu bilden mit dem größten Zuschauerinteresse. Sollten sie sich durch die FIS nicht mehr würdig vertreten sehen, könnten konfliktreiche Zeiten bevorstehen.