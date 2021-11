Am Tag nach seiner Rückkehr in die italienische Heimat spricht Tola mit der Sportschau per Video-Telefonat.

Sportschau: "Herr Tola, Sie haben ein Stück Wintersportgeschichte geschrieben, das erste offizielle FIS-Rennen in Dubai gewonnen. Wie kam es dazu, dass Sie dort in der Skihalle an den Start gegangen sind?"

Erjon Tola: "Freunde haben mich dazu eingeladen und ich habe gesagt: warum nicht? Es könnte eine gute Erfahrung werden."

"Und wie war die Erfahrung?"

Tola: "Die Bedingungen waren schon seltsam. Ich wohne in Cervinia in Norditalien, in der Nähe von Zermatt. Ich bin dort den ganzen Herbst lang auf dem Gletscher Ski gefahren. In Dubai war es dagegen sehr heiß, 30 Grad. Und dann -5 Grad in diesem riesigen Kühlschrank, wie ich die Skihalle nenne - das war schon ziemlich kurios."

"Wie waren denn die sportlichen Bedingungen in diesem riesigen Kühlschrank?"

Tola: "Im Vergleich zu anderen Skihallen war es ziemlich steil, und mir hat Strecke wirklich gefallen. Der Schnee war kompakt, nicht so eisig wie sonst in Skihallen. Auch die Organisation war perfekt. Wir hatten jeden Tag drei Läufe, weil die Strecke so kurz war. Dadurch konnten wir uns immer weiter verbessern."

"Es wird über Pläne diskutiert, vielleicht sogar Weltcups in Skihallen wie in Dubai zu veranstalten. Halten Sie das für sinnvoll?"

Tola: "Möglicherweise schon. Für Slalom-Rennen kann man bestimmt einen entsprechenden Hang bauen. Die FIS hat ja auch schon in Oslo Weltcups im Parallel-Slalom ausgetragen, zwar nicht in der Halle, aber auf einem künstlichen Hang. Ich war zum ersten Mal in Dubai. Und nach dem, was ich da alles gesehen habe, kommt mir in den Sinn: Nichts ist unmöglich. Die Stadt hat mich echt beeindruckt. Viele Sportarten organisieren schon Wettkämpfe dort, im Golf kennt jeder das 'Race to Dubai'. Warum sollte der Skisport nicht der nächste sein?"

Einschub: Nach Golf, Tennis und Formel 1 jetzt auch der Skisport?

In der Tat holen die Vereinigten Arabischen Emirate schon seit mehr als 30 Jahren internationale Sportevents ins Land. Die weltbesten Golfer und Tennisspieler kommen jedes Jahr nach Dubai, die Formel-1-Piloten nach Abu Dhabi.

Die Emirate und andere Golfstaaten nutzen solche Events unter anderem, um ihr internationales Image aufzupolieren. Menschenrechtler sprechen in diesem Zusammenhang von einem "Sportswashing" autoritärer Staaten. Nun scheint auch der Skisport an der Angel der schwerreichen Emirate zu hängen.