Eisschnelllauf Niederländer gewinnen bei Mehrkampf-EM - Deutsche abgeschlagen Stand: 08.01.2023 18:10 Uhr

Niederländische Sieger bei der Mehrkampf-Europameisterschaft der Eisschnellläufer: Antoinette Rijpma-de Jong gelang dabei sogar ein Hattrick. Die Deutschen liefen hinterher.

Die deutschen Eisschnellläuferinnen und Eisschnellläufer sind bei der Mehrkampf-Europameisterschaft wie erwartet deutlich am Podest vorbeigelaufen. Beste aus einem deutschen Trio war bei den Titelkämpfen im norwegischen Hamar Michelle Uhrig mit Rang acht. Die Goldmedaillen gingen in die Niederlande an Antoinette Rijpma-de Jong und Patrick Roest.

Uhrig Achte - Götze Elfter - Ehseluns Zwölfte

Uhrig hatte im Gesamtklassement nach vier Wettkämpfen über 500 Meter, 3.000 Meter, 1.500 Meter und 5.000 Meter am Ende 1:58,48 Minuten Rückstand auf Siegerin Rijpma-de Jong. Die zweite deutsche Starterin, die 19-jährige Berlinerin Marlen Ehseluns, wurde Gesamt-Zwölfte. Bei den Männern wurde der 22-jährige Erfurter Konstantin Götze Gesamt-Elfter.

Niederländer siegen vor Norwegern

Europameisterin Rijpma-de Jong und Europameister Rost schnappten bei ihren Siegen jeweils norwegischen Kontrahenten den Sieg knapp weg. Die 27-jährige Rijpma-de Jong setzte sich mit 4,59 Sekunden Vorsprung gegen Ragne Wiklund durch und feierte einen EM-Hattrick. Dritte wurde mit Marijke Groenewoud (+ 7,37 Sekunden) ebenfalls eine Niederländerin. Bei den Männern setzte sich der 27-jährige Roest gegen den Norweger Sander Eitrem (+ 4,38 Sekunden) und den belgischen Routinier Bart Swings (+ 52,12 Sekunden) durch. Roest wiederholte damit seinen EM-Triumph vom Vorjahr in Heerenveen.