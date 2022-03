Eisschnelllauf - Ihle bei Sprint-WM zur Halbzeit unter den Top 15

Eisschnelllauf: Japanerin Takagi Olympiasiegerin über 1.000 Meter

Im vierten Anlauf hat es geklappt: Nach dreimal Silber in Peking hat die japanische Eisschnellläuferin Miho Takagi ihr erstes Einzel-Gold geholt. Silber ging an Jutta Leerdam, Bronze an Brittany Bowe.