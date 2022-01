Eiskunstlauf-Olympiasieger-Trainer König macht jetzt Eisschnelllauf

Wie die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) am Freitag kurz vor Beginn der Europameisterschaften in Heerenveen bekanntgab, übernimmt der 55 Jahre alte ehemalige Eiskunstläufer und Eiskunstlauf-Bundestrainer sein Amt mit sofortiger Wirkung.

Sein Fokus liege darauf, " dass die deutschen Eisschnellläufer den Anschluss an die Weltspitze wieder erreichen können ", sagte König, der 1988 mit Partnerin Mandy Schwarz EM-Bronze im Paarlauf gewonnen hatte.

König trainiert Savchenko/Massot

Alexander König mit Savchenko, Massot und Ballester (v.l.) bei den Olympischen Winterspielen 2018

Alexander König hatte als Stützpunkttrainer in Oberstdorf über mehrere Jahre das Eiskunstlauf-Paar Aljona Savchenko und Bruno Massot betreut und das Duo 2018 zum Olympiasieg geführt. Seit 2019 war er Paarlauf-Bundestrainer. Im November des letzten Jahres hatte sich die DEU überraschend von dem Erfolgstrainer getrennt und dies unter anderem mit fehlenden Kader-Athleten begründet.

" Wenn man die Chance hat, eine Trainer-Koryphäe wie Alexander König für unseren Verband zu gewinnen, muss man sie professionell nutzen ", sagte DESG-Präsident Matthias Große. Und weiter: " Gerade perspektivisch in Richtung 2026 gewinnt die DESG mit seiner Verpflichtung an sportlicher Qualität. " In vier Jahren finden die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt.

