Eiskunstlauf-Superstar Hanyu bangt um Olympiastart

Bei den nationalen Titelkämpfen in Saitama sagte der Japaner am Mittwoch (22.12.21) sowohl eine Trainingseinheit als auch einen Medientermin ab.

Bänderverletzung im November

Der Weltmeister von 2014 und 2017 wollte nach einer Anfang November erlittenen Bänderverletzung am Knöchel in Saitama vor den Toren Tokios seinen ersten Wettkampf im olympischen Winter bestreiten.

Am Freitag steht das Kurzprogramm an, die Kürentscheidung fällt am Sonntag. Schon vor vier Jahren in Pyeongchang hatte sein Olympiastart wegen einer ähnlichen Blessur lange Zeit auf der Kippe gestanden.

Dreimal Gold in Serie gab es noch nie

Hanyu (27) könnte in Peking mit dem Gewinn der dritten Goldmedaille nacheinander Geschichte schreiben. Eine solche Serie war bei Olympia zuletzt dem Schweden Gillis Grafström zwischen 1920 und 1928 gelungen.

sid/dpa/red | Stand: 22.12.2021, 14:58