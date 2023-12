Eiskunstlauf Grand-Pix-Finale - Hase/Volodin führen nach Kurzprogramm Stand: 07.12.2023 12:14 Uhr

Minerva Hase und Nikita Volodin haben beim Grand-Pix-Finale in Peking ein perfektes Kurzprogramm aufs Eis gezaubert. Damit liegt das Paar vor dem Finale am Freitag knapp vor den Favoriten aus Kanada.

Die Konkurrenz um den Sieg im Grand-Prix-Finale ist stark besetzt, am Start sind in Peking die sechs besten Grand-Prix-Paare. Minerva Hase und Nikita Volodin qualifizierten sich als Zweitbeste für den Showdown in Peking. Bei den Wettkämpfen in Finnland und Japan hatten die beiden, die erst seit sechs Monaten kontinuierlich zusammen laufen, schon gezeigt, welches Potenzial in ihnen steckt.

Der 24-jährige Volodin ging nach einer Erkältung allerdings noch angeschlagen in das Kurzprogramm. Mit dem Twist gelang dem Paar jedoch gleich ein guter Auftakt zur Musik von Rihanna mit "Stay". Auch der Einzelsprung und der Wurf Rittberger waren fehlerfrei. Das Duo lieferte einen perfekten Lauf auf hohem Niveau ab. Das zahlte sich aus: Mit 72,56 Punkten liegen sie knapp in Führung.

Denn die hochfavorisierten Kanadier Deanna Stellato Dudek/Maxime Deschamps (71,22 Pkt.) blieben in den sieben geforderten Elementen nicht ganz felerfrei und mussten sich hinter dem deutschen Paar einreihen. Dritte sind die Italiener Sara Conti/Niccolo Macii mit 70,30 Punkten.

Auch Annika Hocke und Robert Kunkel wären im erlesenen Kreis dabei gewesen, mussten aber absagen. Die Sportler aus Russland und Belarus sind weiterhin nicht zugelassen.