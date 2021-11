Eiskunstläuferin Schott holt halbe Olympia-Norm

Die 25-jährige Essenerin kam nach einer guten Kür mit fünf sauberen dreifachen Sprüngen als Achte auf 172,37 Punkte. Damit konnte sich Schott in Japan schon die halbe Olympia-Norm für die Winterspiele im chinesischen Peking (4. bis 20. Februar) sichern.

"Angst vor Fehlern"

Um sich zu qualifizieren benötigt Schott allerdings noch ein weiteres Ergebnis jenseits der 172 Punkte: "Ich habe um jeden Punkt gekämpft. Ich kann nun beim nächsten Wettbewerb befreiter auflaufen" , sagte die fünfmalige deutsche Meisterin: "Ich bin mit meiner Kür wirklich zufrieden. Ich muss aber in der ersten Kürhälfte noch an meinem Selbstbewusstsein arbeiten, weil ich immer Angst vor Fehlern habe."

Der Sieg in Tokio ging an die Japanerin Kaori Sakamoto mit 223,34 Punkten vor ihrer Landsfrau Mana Kawabe (205,44 Punkte) und der Südkoreanerin Young You (203,67).

dpa | Stand: 13.11.2021, 14:40