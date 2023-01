Eiskunstlauf-EM in Finnland Zwei deutsche Paare greifen nach Medaillen Stand: 25.01.2023 14:52 Uhr

Das Paarlaufen bleibt die Paradedisziplin der Deutschen Eislauf Union: Nach zwei fast fehlerfreien Kurzprogrammen greifen die deutschen Paare bei den Eiskunstlauf-EM im finnischen Espoo nach den Medaillen.

Man möchte "Mamma Mia" schreien: Zu den Klängen des Abba-Musicals liefen die deutschen Meister Annika Hocke und Robert Kunkel aus Berlin beim Kurzprogramm der Paare auf den zweiten Platz. Dritte sind vor der Kür-Entscheidung am Donnerstag (18.17 Uhr) Alissa Jefimowa aus Oberstdorf und der Berliner Ruben Blommaert.

Das deutsche Duo Annika Hocke und Robert Kunkel in Aktion

Die durchaus mögliche Führung verdarb sich das in Bergamo trainierende Duo durch Probleme beim dreifachen Salchow, den sie beide leicht überdrehten und deshalb mit Punktabzug bestraft wurden. Ansonsten zeigte das Paar schöne synchrone Elemente, einfallsreiche Pirouetten und insgesamt eine starke Ausstrahlung.

"Wir wussten, dass wir in guter Form und gut vorbereitet sind" , sagte Kunkel, "wir hatten sehr viel Spaß. Der Fehler war ärgerlich, aber dafür ist es super gelaufen." Seine Partnerin ergänzte: "Es war wichtig, die Ruhe zu bewahren." Alles sei nun möglich, "wenn wir unserer Bestes in der Kür zeigen können" , so die 22-Jährige weiter.

Italiener Conti/Macii in Führung

Rang eins ging an ihre Trainingskollegen Sara Conti und Niccolo Macii aus Italien. Die drei im vergangenen Winter dominierenden russischen Paare sind wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine bei den europäischen Titelkämpfen vor den Toren Helsinkis von der Teilnahme ausgeschlossen.

Jefimowa/Blommaert mit starkem EM-Debüt

Zuvor hatten auch Jefimowa/Blommaert ein gelungenes gemeinsames EM-Debüt gefeiert. Von einer Grippe genesen, die einen Start bei den deutschen Meisterschaften in Oberstdorf verhindert hatte, legte insbesondere Routinier Blommaert (30) zur Mondscheinsonate einen souveränen Auftritt hin. Die sieben Jahre jüngere Jefimowa hingegen musste die Landung des dreifachen Toe-Loop mit der Hand abstützen.

Dennoch empfing Trainer Florian Just sein Duo nach dem Programm mit einem Lächeln an der Bande, denn die Chance auf Edelmetall blieb intakt.

"Wir kannten die Halle, wir kannten das Eis" , sagte die gebürtige Russin Jefimowa, die in Finnland aufwuchs. Für sie wäre eine EM-Medaille in Espoo deshalb etwas ganz Besonderes.

Der EM-Zeitplan in Espoo Datum Wettbewerb In der Sportschau Mittwoch, 25. Januar 12.30 Uhr Kurzprogramm Paare ONE/Live-Stream 17.40 Uhr: Kurzprogramm Männer Live-Stream Donnerstag, 26. Januar 13 Uhr: Kurzprogramm Frauen ONE/Live-Stream 18.17 Uhr: Entscheidung Kür Paare Live-Stream Freitag, 27. Januar 13.08 Uhr: Rhythmus Tanz Eistanz ONE/Live-Stream 18 Uhr: Entscheidung Kür Männer Live-Stream Samstag, 28. Januar 12 Uhr: Entscheidung Kür Frauen ONE/Live-Stream 17.35 Uhr: Entscheidung Kür Eistanzen ONE/Live-Stream Sonntag, 29. Januar 14.30 Uhr: Schaulaufen ONE/Live-Stream