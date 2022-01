Die Dortmunder Katharina Müller und Tim Dieck haben sich zur Halbzeit auf den 13. Platz bei der Europameisterschaft in Tallinn getanzt. Die deutschen Vizemeister, die Deutschland im Eistanzen auch bei den Olympischen Spielen in China vertreten, verpassten ihre persönliche Bestleistung im Rhythmustanz am Freitag (14.01.2022) nur um zwei Punkte.

67,46 Zähler bekamen Dieck/Müller für ihren nicht gänzlich fehlerfreien, aber gelungenen Tanz auf dem Eis. Wie schon in allen anderen Konkurrenzen gaben auch hier die Russen den Ton an. Wictoria Sinizina/Nikita Kazalapow führen vor der Kür vor ihren Landsleuten Alexandra Stepanowa/Iwan Buki. Beide trennt nur knapp ein Punkt. Auf den vorläufigen dritten Rang tanzten sich die Italiener Charlene Guignard/Marco Fabbri.

Zwei Startplätze bei der nächsten EM?

Für Müller/Dieck ist der zehnte Platz noch in Reichweite und nur 2,5 Punkte entfernt. Schaffen es die beiden Westfalen am Samstag in der Kür (12.40 Uhr im Sportschau-Stream) noch in die Top Ten hat Deutschland bei der EM im kommenden Jahr zwei Startplätze.

15.01. | die Kür im Eistanzen bei der Eiskunstlauf-EM, ab 12.40 Uhr. Sportschau. . 03:20:00 Std. . Verfügbar bis 15.01.2022. Das Erste.

Kürfinale der Herren heute ab 18 Uhr im Livestream

Die europäischen Titelkämpfe werden am Freitag (ab 18 Uhr im Livestream auf sportschau.de) mit der Kür der Herren fortgesetzt. Routinier Paul Fentz aus Berlin liegt zur Halbzeit auf dem elften Platz. Er erreichte das Kürfinale damit ebenso mühelos wie der erst 19 Jahre alte Dortmunder Nikita Starostin, der im Zwischenklassement auf Rang 14 liegt. Der Sieg dürfte an hier an die russische Mannschaft gehen. An der Spitze liegt mit Junioren-Weltmeister Andrej Mosalew, Mark Kondratjuk und Jewgeni Semenenko ein russisches Trio.