Bob in Altenberg Nolte auf Gold-Kurs - Kalicki lauert Stand: 22.01.2023 10:08 Uhr

Nach Gold im Monobob nimmt Laura Nolte auch im Zweierbob den EM-Titel ins Visier. Beim Weltcup in Altenberg hat auch Kim Kalicki gute Chancen auf ihr zweites Edelmetall. Die US-Amerikanerin Kaillie Humphries führt einmal mehr nach dem ersten Lauf.

Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte steht kurz vor ihrer zweiten EM-Goldmedaille. Beim Weltcup in Altenberg, der parallel als Europameisterschaft ausgetragen wird, liegt die Pilotin vom BSC Winterberg am Sonntag (22.01.2023) nach dem ersten Lauf auf Rang zwei. Ihr Rückstand auf die derzeit führende US-Amerikanerin Kaillie Humphries, die auch den Monobob-Wettbewerb am Vortag gewonnen hatte, beträgt 0,19 Sekunden.

Da in die EM-Wertung nur europäische Starterinnen eingerechnet werden, hätte Nolte nach derzeitigem Stand dem kontinentalen Titel aber sicher. Dicht hinter ihr und damit auf Silber-Kurs liegt Kim Kalicki (+0,26). Die Wiesbadenerin hatte bereits am Samstag Bronze im Monobob geholt.

Nur Humphries schneller als Nolte und Kalicki

Kalicki erwischte gemeinsam mit Anschiebern Anabel Galander einen guten Start und schwang sich nach einer sauberen Fahrt zwischenzeitlich an die Spitze. Humphries kam mit Kaysha Love aber ähnlich gut in die Bahn, zeigte auch im Anschluss in den entscheidenden Passagen das nötige Gefühl und übernahm mit 57,44 Sekunden Platz eins.

Als Vorletzte Pilotin im ersten Durchgang nahm Nolte den anspruchsvollen Eiskanal in Angriff. Mit Anschieberin Neele Schuten startete sie exakt so schnell wie Kalicki (5,72 Sekunden) und fuhr auch anschließend eine saubere Linie. Für die Zeit von Humphries sollte es zwar nicht reichen, ihre Teamkollegin Kalicki konnte sie mit sieben Hundertstel Vorsprung aber noch von Rang zwei verdrängen.

Buckwitz verzichtet auf Start