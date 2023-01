WM in St. Moritz Halbzeit im Eiskanal: Lochner im Zweierbob vor Friedrich Stand: 28.01.2023 16:05 Uhr

Halbzeit im Kampf um den WM-Titel im Zweierbob: In der Natureisbahn von St. Moritz führt nach zwei von vier Läufen nicht Lokalmatador Michael Vogt. Die deutschen Piloten waren in ihren Schlitten in der Zwischenabrechnung schneller unterwegs. Vor den finalen Läufen liegt Johannes Lochner klar vor Rekordweltmeister Francesco Friedrich.

Besser könnte es für die deutschen Zweierbobs bei der WM im Schweizer St. Moritz nicht laufen. Zwei Schlitten des BSD führen die Konkurrenz an. Im deutschen Dauerduell könnte es dieses Mal sogar ein Happy-End für Johannes Lochner geben, der vor Olympiasieger Francesco Friedrich in Führung liegt.

Lochner mit Startrekord

Lochner, Weltmeister von 2017, hatte gleich im ersten Lauf mit Anschieber Georg Fleischhauer den Startrekord vorgelegt, doch mit sechs Hundertstel Rückstand zunächst noch hinter dem Schweizer Schlitten mit Pilot Michael Vogt zurückgelegen.

Wie viel riskiert der angeschlagenen Friedrich?

Der angeschlagene Rekordchampion Francesco Friedrich fuhr mit Co Alexander Schüler zum Auftakt die drittschnellste Zeit ein. 16 Hundertstel betrug sein Rückstand auf die Bestzeit im ersten Teil des Kräftemessen.

Friedrich ist allerdings gehandicapt. Kurz vor dem Jahreswechsel hatte der Sachse einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich erlitten, sich aber nicht aus dem Weltcup zurückgezogen, auch um im Wettbewerbsmodus zu bleiben. Für Bundestrainer Rene Spies war vor der WM klar: " Dass das nicht komplett ausgeheilt sein wird ."

Friedrich musste also entscheiden, ob er alles riskiert und um Gold mitfährt oder eher um das Podest kämpfen will. Möglich ist alles, denn die Bahn hat " ihre eigenen Gesetze ", weiß Friedrich. Im dritten deutschen Bob hoffen zudem Christoph Hafer und Matthias Sommer auf ein Top-Ergebnis.

Lochner setzt sich an die Spitze

Im zweiten Lauf gelang Lochner dann erneut der Startrekord und eine gute Fahrt durch die Eisrinne. Mit der Zwischenbilanz von 2:10.91 Minuten übernahm der Oberbayer souverän die Spitze des Feldes. 0,32 Sekunden fehlen Friedrich, der seit Jahren die Titelkämpfe dominierte, auf den Teamkollegen.

Vogt musste dagegen auf seiner Heimbahn die deutschen Schlitten vorbeiziehen lassen. Vor dem fünftplatzierten Hafer liegt auch der Brite Bradley Hall gut im Rennen. Die Entscheidung fällt am Sonntag in den Läufen drei und vier.