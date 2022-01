Bob | Winterberg

Nolte und Kalicki rasen zu Bob-Doppelsieg in Winterberg

Zweiter Weltcup, zum zweiten Mal aufs Podest: Laura Nolte ist beim Heimrennen in Winterberg am Sonntag (09.01.2022) zum Sieg gerast. Auch ein zweiter deutscher Schlitten schaffte es in die Top drei.