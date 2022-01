Friedrich gewinnt Winterberg-Weltcup im Viererbob

Bob-Dominator Francesco Friedrich hat in Winterberg den 14. Viererbob-Sieg in Serie gefeiert. Der Oberbärenburger setzte sich am Sonntag (9.1.2022) in gewohnter Dominanz gegen die Konkurrenz durch. Nach zwei Durchgängen siegte Friedrich mit seinen Anschiebern Thorsten Margis, Candy Bauer und Alexander Schüller in 1:49,08 Minuten und damit mit 0,42 Sekunden Vorsprung.