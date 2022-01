Nolte feiert nächsten Podestplatz im Monobob

Nolte fehlen 0,25 Sekunden

Nolte fuhr im zweiten Lauf mit einer Maximalgeschwindigkeit von 123,3 km/h die zweitbeste Geschwindigkeit. Ihren dritten Platz nach dem ersten Lauf konnte sie aber nicht mehr verbessern. Meyers Taylor siegte in 1:58,76 Minuten, Walker hatte 0,17 Sekunden Rückstand, Nolte lag 0,25 Sekunden zurück.

Jamanka nur Neunte

Mariama Jamanka vergab eine Top-Platzierung bereits im ersten Lauf. Die Olympiasiegerin von 2018, landete nach einem Fahrfehler in Kurve neun mit 59,95 Sekunden nur auf Rang neun. Im zweiten Lauf machte sie es besser, rauschte in 59,79 Sekunden durch den Eiskanal. Doch mit einer Geschwindigkeit von maximal 123,0 km/h war sie dennoch langsamer als die Spitzen-Konkurrenz und wurde auch in der Endabrechnung nur Neunte. Die 31-Jährige, die sich noch nie mit dem Monobob anfreunden konnte, ist in der Monobob Weltserie noch nie in die Top 5 gefahren, ihre besten Platzierungen waren zwei siebte Plätze im Dezember 2021.

