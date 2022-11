Bob-Weltcup in Whistler Nolte stürzt und vergibt möglichen Premierensieg Stand: 25.11.2022 21:37 Uhr

Enttäuschender und dramatischer Weltcup-Auftakt für die deutschen Monobobpilotinnen. Beim Bob-Weltcup in Whistler patzten Laura Nolte und Lisa-Marie Buckwitz. Den Sieg holte sich eine Kanadierin.

Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte (Winterberg) hat bei der Premiere des Monobob-Weltcups in Whistler (Kanada) nach einem Sturz im zweiten Durchgang dramatisch eine Spitzenplatzierung verpasst. Nolte lag nach dem ersten Durchgang in 55,40 Sekunden knapp in Führung und fuhr als letzte Starterin im zweiten Durchgang, verlor aber in einer Kurve die Kontrolle und wurde mit einem Rückstand von 2,390 Sekunden letztlich Siebte.

Ribi profitiert von Noltes Fehler

Den Sieg im kanadischen Whistler sicherte sich nach zwei Läufen die Lokalmatadorin Bianca Ribi. In der Gesamtzeit von 1:50,89 Minuten (55,41 Sekunden/55,48 Sek.) war sie in der Endabrechnung 0,27 Sekunden schneller als ihre Teamkollegin Cynthia Appiah. Auf Platz drei bei neun Starterinnen landete die US-Amerikanerin Kaillie Humphries (+ 0,29 Sekunden).

Beste Deutsche war Kim Kalicki (Wiesbaden) auf Rang fünf, Lisa-Marie Buckwitz (Oberhof) belegte den neunten und letzten Platz. Auch Buckwitz erwischte einen völlig missratenen zweiten Lauf (58,52) und vergab eine mögliche bessere Platzierung.

Weltcuprennen lösen "Weltserie" ab

Bei der WM 2021 und sogar bei Olympia 2022 hatte es bereits einen Monobob-Wettkampf gegeben, Weltcups wurden aber lange Zeit nicht absolviert. Stattdessen waren die Einerschlitten in den vergangenen Wintern in einer gesonderten, sogenannten Weltserie unterwegs.

Der nächste Monobob-Weltcup wird kommenden Freitag (02.12.2022, 9.30 Uhr MESZ) in Park City (USA) ausgetragen.