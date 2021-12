Nicht zufrieden mit dem Ergebnis dürfte Christoph Hafer sein. Zur Halbzeit lag der 29-Jährige noch zwischen seinen beiden Teamkollegen mit nur 0,01 Sekunden Rückstand auf Lochner auf Rang zwei, am Ende blieb ihm nur der vierte Platz.

Der Kanadier Justin Kripps holte mit der zweitbesten Zeit im zweiten Durchgang noch 0,17 Sekunden auf Hafer auf und schaffte es neben Friedrich und Lochner aufs Treppchen.

Die Serie geht weiter und weiter

Für Friedrich war es der vierte Sieg im vierten Viererbob-Rennen in dieser Saison und insgesamt der 21. in Folge. Letztmals wurde der 31-Jährige im Februar 2020 besiegt. Am Sonntag haben die Konkurrenten in Winterberg die nächste Möglichkeit, diese Serie zu beenden.

sho | Stand: 11.12.2021, 12:38