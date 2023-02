Para-Bob-WM in St. Moritz Johann verpasst Top-Platzierung - Ellmauer holt WM-Titel Stand: 03.02.2023 16:50 Uhr

Nikolai Johann hat einen Podestplatz bei der Weltmeisterschaft im Para-Bob verpasst. Ein verkorkster zweiter Lauf brachte den 32-Jährigen um alle Chancen.

Johann war als einziger deutscher Starter bei den Titelkämpfen in St. Moritz dabei. Der EM-Dritte konnte nach dem ersten Lauf (1:13,44 Minute) und Rang fünf auf eine Top-Platzierung hoffen.

Johann patzt im zweiten Lauf: "Einiges schiefgelaufen"

Im zweiten Durchgang lief dann aber wenig zusammen. Johann verlor mehr als eine Sekunde und rutschte auf Platz elf ab. " Da ist einiges schiefgelaufen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen ", sagte der gebürtige Pforzheimer im Anschluss im Sportschau-Interview.

In den beiden abschließenden Läufen konnte Johann, der seit 18 Jahren querschnittsgelähmt ist und den Bob im Sitzen anschiebt, dann wieder an seine Leistungen anknüpfen. Am Ende sprang Rang zehn in der Endabrechnung heraus.

Ellmauer siegt hauchzart vor Klots

Der Sieg ging erstmals an einen Athleten aus Österreich. Hermann Ellmauer fuhr in zwei Läufen Bestzeit und sicherte sich den Sieg denkbar knapp vor dem Letten Arturs Klots (+0,08 Sekunden). " Weltmeister, das ist wirklich unglaublich. Und es war wirklich ein sehr knappes Rennen. Mein vierter Lauf war tatsächlich nicht mein bester, aber es hat ja noch gereicht ", freute sich Ellmauer nach seinem Sieg.