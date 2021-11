Auch für Spies ist der Monobob eine Umstellung

Spies glaubt, dass sich die Akzeptanz für die neue Disziplin innerhalb seines Teams mittlerweile durchaus geändert habe: "Wenn du Erfolgserlebnisse hast, gehst du da auch ganz anders ran. Auch Jamanka hat plötzlich gemerkt: Ich kann trotz meines Startrückstands plötzlich doch um eine Medaille mitfahren. Das motiviert natürlich."

Doch nicht nur für die Athletinnen, sondern auch für den Bundestrainer war der Monobob eine Umstellung: "Es ist eine neue Sportart. Beim Zweier- und Viererbob wissen wir genau, worauf es ankommt. Beim Monobob müssen wir noch verstehen, was da in der Bahn genau passiert."

"Wie ein Allrad-Antrieb, bei dem man nur hinten Sommerreifen aufgezogen hat"

Mariama Jamanka

Denn der Monobob verhält sich anders als der Zweier- oder Viererbob. Besonders die Gewichtsverteilung sei eine Herausforderung: "Er hat wenig Gewicht auf der Hinterachse. Dadurch geht er in den Kurven nochmal schneller weg. Das ist wie ein Allrad-Antrieb, bei dem man nur hinten Sommerreifen aufgezogen hat" , erklärt Spies.

Und auch das Training muss angepasst werden. Denn die Athletinnen schieben den Bob, der ähnlich schwer ist, nicht mehr zu zweit an, sondern alleine. Zudem stehen sie beim Start hinter dem Bob und nicht an der Seite. Viel zu tun für das Team von Trainer Spies: "Das ist eine ziemliche Herausforderung, aber ich habe mich da von Anfang an darauf gefreut" , so Spies.

Olympia-Bahn in Peking: "Sehr anspruchsvoll"

Wie auch immer die Einstellung zum Monobob sein mag, sicher ist, dass er zunächst ein fester Bestandteil im Wettkampfalltag der Athletinnen sein wird. Bei jedem Weltcup wird es auch einen Monobob-Wettbewerb geben.

Das Highlight der Saison werden aber zweifelsohne die Olympischen Spiele in Peking. Das Team konnte Ende Oktober schon einmal die neue Bahn testen. Gerade im Monobob wird sie laut Spies zu einer echten Herausforderung: "Die Bahn ist sehr interessant, sehr technisch, sehr anspruchsvoll. Man muss wirklich sehr gut Bobfahren und die Kurven exakt nehmen."

"Es ist ein Tanz auf rohen Eiern"

Und auch Jamanka, die bei den Testläufen auf der Olympia-Strecke Bestzeiten fuhr, ist von der Bahn begeistert: "Mir macht sie großen Spaß. Aber sie hebt die Schwierigkeit beim Monobob hervor. Es ist ein Tanz auf rohen Eiern, eine echte Herausforderung."

Wer bei Olympia tatsächlich in den Monobobs sitzen wird, entscheidet sich kurz vor Weihnachten. Die Deutschen hoffen auf drei Startplätze im Zweierbob, im Monobob wird es hingegen nur zwei geben. Falls Jamanka einen dieser Plätze bekommt, werde sie selbstverständlich ihr Bestes geben, sagte sie.

Olympisches Gold trotz schwierigem Verhältnis?

Angesprochen auf die Goldchancen wollte sich die gebürtige Berlinerin noch nicht festlegen: "Ich habe gemerkt, dass ich mittlerweile sehr viel besser mit dem Monobob zurechtkomme. Und auch bei den Testfahrten lief es sehr gut – aber ein Wettkampf ist eben noch mal etwas Anderes. Ein Fehler kann alles versauen." Vielleicht würde der Monobob ihr durch Olympisches Gold doch ein Stückchen mehr ans Herz wachsen. Ihren Trainer würde es bestimmt freuen.

Stand: 16.11.2021, 07:00