Weltcup in Winterberg Nolte und Kalicki rasen im Monobob aufs Podium Stand: 07.01.2023 11:53 Uhr

Laura Nolte hat in Winterberg den zweiten Sieg ihrer Karriere im Monobob gefeiert. Kim Kalicki wurde Dritte. Lisa Buckwitz verpasste das Podium nur knapp.

Beim Heim-Weltcup in Winterberg haben die deutschen Monobob-Pilotinnen am Samstag (07.01.2023) einen Dreifach-Erfolg im Eiskanal nur knapp verpasst.

Lisa Buckwitz lag nach dem ersten Lauf hinter der Schweizerin Melanie Hasler noch auf Podestkurs. Auch Olympiasiegerin Laura Nolte, die im ungeliebten Monobob Mitte Dezember in Lake Placid ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert hatte, und Teamkollegin Kim Kalicki konnten vor dem finalen Lauf auf Platz vier und fünf auf einen Top-Drei-Platz hoffen.

Nolte fährt an der Konkurrenz vorbei

Im zweiten Lauf wurden die Plätze dann tatsächlich neu sortiert. Nolte übernahm mit einer Sahnefahrt durch den Winterberger Eiskanal die Spitze. Die amerikanische Top-Pilotin Kaillie Humphries kam nicht an Nolte vorbei und landete mit 0,18 Sekunden Rückstand auf Rang zwei. Eine Steigerung gelang auch Kalicki (+0,19), die dank der strauchelnden Konkurrenz von Platz fünf auf drei vorrückte. Buckwitz schrammte nach kleinen Fehlern dagegen als Vierte knapp am Podest vorbei. Die nach dem ersten Lauf führende Hasler rutschte nach einem schwachen Finallauf bis auf Rang sieben ab.

Humphries im Monobob-Weltcup knapp vor Nolte

Nach vier Rennen und damit zur Saisonhalbzeit führt noch immer Favoritin Humphries den Monobob-Weltcup an, Nolte liegt als Zweite dicht dahinter. Am Sonntag starten die Frauen in Winterberg noch im Zweierschlitten (10.00 Uhr), der nächste Monobob-Wettbewerb steht bereits am 14. Januar in Altenberg auf dem Programm.