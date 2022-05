Laura Nolte und Deborah Levi - zwei Freundinnen müsst ihr sein

Von der Tartanbahn in den Eiskanal

Bobfahrerin Deborah Levi

In Winterberg begegnen sich die beiden zum ersten Mal. Nolte ist da schon in den Bob-Sport verliebt und auf der Suche nach einer Anschieberin. Ein Leichtathletiktrainer spricht sich für Levi aus - und als beide aufeinandertreffen "hat es direkt Klick gemacht" , sagt Nolte. Levi wechselt von der Tartanbahn in den Eiskanal. Es ist der Beginn einer wundervollen und erfolgreichen Freundschaft, die man in der "Generation F"-Doku sehen und spüren kann.

Im Bob-Sport wird selbst geschraubt

Seit der Saison 2018/19 verbringen Nolte und Levi mehrere Stunden täglich miteinander. Eine Bob-Saison geht in der Regel im Oktober los und endet im März. Nur zu Weihnachten sind die Athletinnen dann zu Hause. Schrauben, schleppen, trainieren, es ist eine intensive Zeit, die beide im Team verbringen. "Im Training stehen die beiden oft mehrere Stunden da, weil sie wieder an irgendwelchen Einstellungen feilen" , erzählt Bob-Bundestrainer René Spies.

Rückschläge machen Nolte/Levi stärker

Laura Nolte (r) und Deborah Levi mit der Goldmedaille

Bei der Weltmeisterschaft in Altenberg 2020 erleben die Athletinnen zum ersten Mal einen heftigen Rückschlag. Deborah Levi fällt nach einer Influenza-Infektion für die Weltmeisterschaft aus. Ohne ihre Freundin und Anschieberin geht es für Laura Nolte auf eine der anspruchsvollsten Strecken überhaupt. Nolte stürzt bei über 100 km/h in der Kurve, hat schwer an der Erfahrung zu knabbern. "Ich habe alle enttäuscht" , sagt Nolte in der "Generation F"-Doku. Es ist Levi, die ihre Freundin in dieser schweren Zeit auf andere Gedanken bringt.

Ziemlich beste Freundinnen: Nolte und Levi rasen zu Bob-Gold

Zwei Jahre später, bei den Olympischen Winterspielen in Peking, schieben und fahren sich beide Athletinnen dann in einen Rausch. In jedem der vier Durchgänge sind sie die Schnellsten - und rasen zu Gold. Dieses Gespann ist nun unter allen bisherigen Bob-Olympiasiegerinnen das jüngste. In der "Generation F"-Doku begleiten die Zuschauer:innen die zwei Ausnahmeathletinnen und Freundinnen in der Saison ihres Lebens.

Nolte: "Wir haben alles zusammen durchlebt"

Bobfahrerin Laura Nolte