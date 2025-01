Biathlon-Weltcup WM-Chance dahin? Ex- Weltcupspitzenreiter fehlt in Antholz Stand: 21.01.2025 14:58 Uhr

Die Saison bleibt für den früheren Weltcupsieger Roman Rees verkorkst. Kurz nach seinem Comeback im Weltcup muss er wohl die WM abhaken. Der Deutsche Skiverband nominierte den Kader für den Weltcup in Antholz. Die deutschen Frauen reisen mit einem Mini-Team an. Dafür nährte Sportchef Bitterling Hoffnungen auf EM-Medaillen.

In der vergangenen Saison trug Roman Rees das Gelbe Trikot, doch in diesem Winter läuft es überhaupt nicht. Jetzt droht dem Weltcup-Gesamt-Neunten der Saison 2022/2023 das WM-Aus. Denn schon jetzt ist klar: Die übliche WM-Qualifikation über eine Top-8- oder zwei Top-15-Platzierungen im Weltcup schafft der 31-Jährige nicht mehr.

Bitterling: "Leider ist Roman angeschlagen"

Rees wurde am Dienstag (21.01.2025) kurzfristig aus dem Kader für den letzten Vor-WM-Weltcup in Antholz (ab Donnerstag, 23.01.2025) gestrichen. "Leider ist Roman Rees etwas angeschlagen, weshalb ein Wettkampf in der Höhe von Antholz für ihn nicht infrage kommt" , gab Felix Bitterling, Biathlon-Sportdirektor im Deutschen Skiverband bekannt. "Er wird sich stattdessen mit vollem Fokus auf die Europameisterschaften vorbereiten."

Roman Rees

Fünf deutsche Männer haben WM-Norm bereits

Die EM findet vom 29. Januar bis 2. Februar im italienischen Martell statt. Die WM startet am 9. Februar im Schweizer Lenzerheide. Ob sich Rees über die EM noch für die WM qualifizieren kann, wurde zunächst nicht bekannt. Gegen solch eine Lösung spricht, dass Bitterling für Anfang kommender Woche die Bekanntgabe des WM-Kaders ankündigte. Außerdem haben bereits fünf deutsche Männer die WM-Norm erfüllt: Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Philipp Nawrath, Johannes Kühn und Phlipp Horn.

Im IBU-Cup vorn dabei

Rees hatte bereits den Saisonauftakt wegen eines Infektes verpasst. Im IBU-Cup lief er regelmäßig in die Top 10 und feierte zwei dritte Plätze. Bei seiner Rückkehr in den Weltcup wurde er in der vergangenen Woche 39. im Einzel, hatte nur die 27.-beste Laufzeit und gab Fitnessgründe für das Abschneiden bekannt. Frustriert sagte er bereits in Antholz: "Das war vielleicht eine einmalige Chance."

Für Rees rückt Simon Kaiser in den deutschen Männer-Kader. Außerdem ist das Quintett mit WM-Ticket, Nawrath, Strelow, Riethmüller, Kühn und Horn am Start.

Frauen: Nur vier Starterinnen in Antholz

Bei den Frauen reisen die Deutschen nur mit einem kleinen Team nach Antholz: Die Staffelsiegerinnen von Ruhpolding in der Vorwoche, Franziska Preuß, Selina Grotian, Sophia Schneider und Stefanie Scherer, gehen auf rund 1.600 Metern in Italien am Donnerstag (23.01.2025, ab 14.30 Uhr) im 7,5-Kilometer-Sprint (im Live-Ticker) an den Start.

"Abhängig davon ,wie es ihnen geht, werden wir für die Staffel jemanden nachziehen" , kündigt Bitterling an. "Nachziehen ist einfach, weil die IBU-Cup-Mannschaft in Ridnaun das Vorbeitungscamp für die EM in Martell absolviert. Es sind sehr kurze Wege."

Bitterling: "EM ist wichtig"