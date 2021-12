Preuß knickt auf Treppe um - Startverbot im Sprint

Die deutschen Biathlon-Frauen haben das Sprint-Rennen in Annecy nur mit fünf statt sechs Athletinnen in Angriff genommen. Franziska Preuß war am Mittag beim Treppensteigen abgerutscht und mit dem linken Fuß umgeknickt.

Nach einer ersten Untersuchung inklusive Ultraschall hatte sich Teamarzt Klaus Marquardt gegen einen Start der 27-Jährigen ausgesprochen - als "Vorsichtsmaßnahme". Es geben zwar keine " gravierende Verletzung ", Preuß habe jedoch Schmerzen, " langlauftypischen Belastungen im Schuh " seien nicht möglich gewesen.