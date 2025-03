Biathlon in Nove Mesto Preuß kassiert nächsten Rückschlag in der Verfolgung Stand: 08.03.2025 18:17 Uhr

Auch beim zweiten Rennen in Nove Mesto läuft es für Biathletin Franziska Preuß nicht nach Plan. Der Vorsprung im Gesamtweltcup schmilzt damit weiter. Deutlich besser lief es für Selina Grotian.

Von Jonas Schlott

Preuß hatte über die 10 Kilometer am Samstag (08.03.2025) direkt beim ersten Schießen dreimal gepatzt. Zwar hielt sich die 30-Jährige im Anschluss schadlos, mehr als Platz 13 (+1:48,6 Minuten) sprang für die Weltmeisterin aber nicht mehr heraus. Schon in der Verfolgung am Vortag war sie nur 15. geworden.

Da die Französin Lou Jeanmonnot, Preuß' ärgste Konkurrentin im Kampf um den Gesamtweltcup, als Vierte ebenfalls wieder vor der Deutschen landete, schmolz der Vorsprung auf 36 Punkte zusammen. Bis zum Saisonende stehen noch fünf Entscheidungen an.

Tagessieg für Simon - Grotian Fünfte

Den Tagessieg sicherte sich bei frühlingshaften Temperaturen Einzel-Weltmeisterin Julia Simon. Die Französin schoss nur einen Fehler und holte sich in souveräner Manier ihren 14. Weltcupsieg vor Hanna Öberg aus Schweden (2 Fehler/+ 17,2 Sekunden). Oceane Michelon (2/+ 19,2) unterstrich auf Platz drei das einmal mehr starke Auftreten der Französinnen.

Auch Selina Grotian zeigte ein tolles Rennen und lief auf der letzten Runde sogar um das Podest mit. Am Ende schaffte es die 20-Jährige nach einem Fehler auf Platz fünf (+ 24,1). " Ich bin entspannt an das Rennen gegangen und habe versucht, am Schießstand bei mir zu bleiben. Ich glaube, das ist mir gelungen ", sagte Grotian hinterher im Sportschau-Interview.

Alptraumstart für Preuß

Ganz anders sah es bei Preuß aus. Nach dem Dämpfer im Sprint lastete Druck auf ihr. 54 Sekunden musste sie warten, ehe sie endlich starten konnte. Doch schon beim ersten Schießen im Liegendanschlag folgte der nächste herbe Rückschlag. Trotz guter Bedingungen schoss Preuß gleich Strafrunden und vergab damit früh alle realistischen Chancen auf das Podest.

Mehr noch: Die Konkurrenz hatte sich bei den Laborbedingungen keine Blöße gegeben und den Vorsprung auf mehr als zwei Minuten ausgebaut. Auch Grotian, die sieben Sekunden vor Preuß gestartet war, kam fehlerfrei durch und hielt sich in den Top 10.

An der Spitze lieferte sich derweil Sprintsiegerin Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) ein Duell mit drei Französinnen beim zweiten Schießen. Neben der Norwegerin blieb nur Jeanmonnot ohne Fehler, dahinter hatte sich Grotian mit erneut fünf Volltreffern in die Verfolgergruppe eingereiht. Und auch Preuß zeigte nun ihre gewohnte Stärke am Schießstand und konnte dank einer fehlerfreie Serie etwas Boden gutmachen. Auch, wenn der Rückstand nach vorne nahezu unverändert blieb.

Preuß steigert sich - Grotian kämpft vergeblich

Mit Grotian hatte dafür eine andere DSV-Skijägerin die Chance, die Podestplätze an diesem Tag anzugreifen. Allerdings leistete sich im Stehen ihren ersten Fehlschuss und fiel zurück. Preuß hatte ihre Nerven dagegen erneut im Griff und traf alle fünf Scheiben. Das war allerdings auch Jeanmonnot gelungen, die die Führung von Tandrevold übernommen hatte und mit komfortablen Vorsprung zum finalen Schießen kam.

Doch die Französin verschoss gleich zwei Patronen. Teamkollegin Simon ergriff die Chance, zog mit einer fehlerfreien Serie vorbei und lief den Sieg sicher nach Hause. Dahinter kämpfte auch Grotian nach fünf Volltreffern plötzlich wieder mit ums Podest. Die 20-Jährige konnte die kleine Lücke zu ihren Konkurentinnen zwar zügig schließen, hatte dabei aber auch Körner gelassen und konnte auf den letzten Metern nichts mehr nachsetzen.

Preuß verzichtet auf die Staffel

Julia Tannheimer und Sophia Schneider landeten nach je drei Fehlern auf den Rängen 20 und 22. Johanna Puff (3 Fehler) und Marlene Fichtner (2) waren weit hinten Feld gestartet und beendeten das Rennen als 49. und 51.

Preuß wird erst wieder am kommenden Donnerstag beim Weltcup auf der Pokljuka am Start sein. Auf die Staffel am Sonntag in Nove Mesto (16.45 Uhr live im Ersten) verzichtet sie aus Gründen der Belastungssteuerung.