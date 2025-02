Biathlon-WM Norwegischer Dreifacherfolg bei WM-Massenstart Stand: 23.02.2025 16:46 Uhr

Die Norweger haben den finalen Massenstart bei der Biathlon-WM in der Schweiz dominiert. Johannes Thignes Bö gewann dabei in seinem letzten WM-Rennen noch einmal eine Medaille. Die Deutschen hatten nichts mit dem Podest zu tun. Philipp Horn wurde 13., Philipp Nawrath 16.

Beim finalen 15-Kilometer-Massenstart der Biathlon-Welteisterschaft in Lenzerheide haben drei Norweger den Sieg unter sich ausgemacht. Den Sieg holte sich am Sonntag (23.02.2025) Endre Stroemsheim, der mit einer Strafrunde und in 38:22,6 Minuten seinen ersten WM-Einzeltitel feierte.

Über Rang zwei und die 15. WM-Medaille seiner Karriere durfte sich Sturla Holm Laegreid freuen. Der 28-Jährige kam nach zwei Strafrunden 12,4 Sekunden hinter Stroemsheim ins Ziel. Laegreid distanzierte in einem packenden Schlussspurt Landsmann und Biathlon-Dominator Johannes Thingnes Bö: Der 31-Jährige holte im letzten WM-Rennen seiner Karriere noch einmal Bronze, blieb abr 0,3 Sekunden hinter Laegreid. Bö holte die 43- WM-Medaille seiner Karriere.

Die beiden deutschen Starter Philipp Horn (+ 1:36,4 Minuten) und Philipp Nawrath (+ 1:54,8 Minuten) wurden mit je zwei Strafrunden nach Schießfehlern 13. und 16.

Erstes Schießen: Nawrath startet fehlerfrei

Beim ersten der vier Schießeinlagen blieben elf Athleten fehlerfrei, darunter Philipp Nawrath, der als Sechster wieder auf die Strecke ging. Philipp Horn musste dagegen einmal in die Strafrunde und reihte sich als 24. wieder ins Feld ein. Bei etwas Wind schossen auch einige der Favoriten gleich ihre ersten Fehler: Johannes Thingnes Bö lag nach einem Fehler zwischenzeitlich auf Rang 15., Eric Perrot war nach einer Strafrunde Zwölfter, Quentin Fillon Maillet nach sogar drei Strafrunden 30. und damit Letzter.

Zweites Schießen: Jacquelin ganz vorn

Bis zum zweiten Liegendschießen hatte der laufstarke Johannes Thingnes Bö die 15-Sekunden-Lücke nach ganz vorn zugelaufen und ging als Erster an den Schießstand. Ein weiterer Fehler warfen ihr auf Rang zwölf nach hinten. Das Feld der fehlerfreien Athleten schmolz auf drei zusammen - der Schwede Jesper Nelin, der Finne Tero Seppala und der Italiener Lukas Hofer. Dagegen musste Philipp Nawrath gleich zwei Mal 150 Extrameter drehen - die zwi Fehler warfen ihn auf Rang 20 zurück. Horn arbeitete sich mit einem fehlerfreien zweiten Schießen dagegen auf Rang 16 nach vorn. Das Podest war rund 20 Sekunden entfernt. Ganz vorn lag mit einem Fehler der Franzose Emilien Jacquelin.

Drittes Schießen: Stroemsheim übernimmt

Zum ersten Stehendschießen kamen der Jacquelin und sein schwedischer Verfolger Martin Ponsilumoma zeitgleich. Mit einem Fehler fiel Ponsiluoma aber auf Rang vier zurück, Jacquelin musste sogar zweimal in die Strafrunde, fiel auf Rang acht. Von den Fehlern vorn profitierte Endre Stroemsheim, der sich fehlerfrei an die Spitze setzte. Der Norweger lag damit knapp vor Lukas Hofer, der noch immer ganz ohne Schießfehler blieb und nur 3,5 Sekunden hinter Stroemsheim lag. Die Top sechs lagen nur 8,9 Sekunden auseinander.

Während Bö mit zwei weiteren Fehlern auf Rang zehn zurückfiel, lief Horn mit einem fehlerfreien ersten Stehendschießen auf Rang elf nach vorn. Das Podest war für Horn aber schon 33 Sekunden entfernt. Nawrath blieb ebenfalls ohne Fehler und ging als 15. wieder auf die Strecke.

Viertes Schießen: Norwegische Dreier-Spitze

Die Top 6 kam gemeinsam zum letzten Schießen - die Norweger Sturla Holm Laegreid und Stroemsheim blieben fehlerfrei, während die anderen vier in die Strafrunde mussten. Bö hatte den Rückstand verkürzt, lag beim Schießen nur noch 18,8 Sekunden hinter der Spitze. Bö blieb fehlerfrei - ging 19,4 Sekunden hinter seinen Landsmännern wieder auf die Strecke. Ganz vorn setzte sich Stroemsheim am ersten Anstieg von Laegreid ab und lief mit deutlichem Vorsprung zum dritten Sieg in seiner Karriere - und dem ersten WM-Einzelsieg.

Auf der Schlussrunde konnte Bö die Lücke zu Laegreid noch schließen. Auf der Zielgeraden hatte Laegreid aber den besseren Schlussspurt.

Horn musste noch einmal in die Strafrunde, Nawrath blieb fehlerfrei. Als 13. und 16. gingen sie wieder auf die Strecke - und kamen auf diesen Platzierungen auch ins Ziel.