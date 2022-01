Loginow gewinnt Biathlon-Auftakt in Oberhof - Olympianorm für Lesser

Kühn und Rees nur knapp am Podest vorbei

Bester Deutscher in Oberhof: Johannes Kühn

Bei nassem Schneefall, kräftigem Wind und dem typischen Oberhofer Nebel wurde das Rennen am Schießstand entschieden. Bester Deutscher wurde Johannes Kühn. Der Bayer leistete sich zwar beim Liegendschießen den ersten Fehler der Saison, ließ aber auch stehend nur eine Scheibe stehen und wurde dank einer starken Laufleistung vor allem auf der letzten Runde Vierter.

Auch wenn er das Podest knapp verfehlte, lautete Kühns Fazit: "Zum Reinkommen nach der Weihnachtspause und dann noch mit den Bedingungen bin ich auf jeden Fall zufrieden."

Noch besser am Schießstand war Roman Rees. Er patzte lediglich einmal, wurde am Ende Fünfter und knackte damit die Olympianorm.

Lesser mit Olympianorm und Selbstkritik

Auch Erik Lesser hat nun die Olympianorm erfüllt. Der Thüringer blieb zwar ein weiteres Mal in dieser Saison im Sprint unter seinen Möglichkeiten. Dank einer Gala-Vorstellung in der Loipe holte sich Lesser trotz dreier Schießfehler aber noch den 15. Platz (+56,7 Sekunden).

"Läuferisch war das gar nicht so schlecht" , sagte Lesser in der Sportschau: "Ich hab mich gut gefühlt, ein Lob auch an die Techniker. Aber das Stehendschießen mit zwei Fehlern, das wäre in der Schule höchstens eine 5 plus."

Auch die anderen drei Deutschen haben sich für die Verfolgung qualifiziert. Lukas Fratzscher wurde mit zwei Schießfehlern 22. Benedikt Doll und Philipp Nawrath schossen vier bzw. fünf Mal daneben und landeten auf den Rängen 38 und 51.

Prominente Opfer am Schießstand

Die schwierigen Bedingungen am Schießstands forderten auch andere prominente Opfer Johannes Thingnes aus Norwegen schoss sich ebenso aus dem Rennen wie der Schwede Sebastian Samuelsson und der Franzose Simon Desthieux.

Corona-Ausfälle in Oberhof

Auch der Biathlon-Weltcup ist von corona-bedingten Ausfällen betroffen. Ihren Start in Oberhof absagen mussten der Russe Eduard Latypow und Benjamin Weger aus der Schweiz. Auch mehrere Betreuer, wie etwa der aus Thüringen stammende Schweizer Trainer Alexander Wolf, mussten nach einer Infektion in die Quarantäne.