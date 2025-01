Heim-Weltcup Deutsche Biathleten "mit Schwung" nach Ruhpolding Stand: 14.01.2025 16:13 Uhr

Nach dem Heimrennen ist vor dem Heimrennen: Die deutschen Biathleten sind von Oberhof nach Ruhpolding weitergezogen. Zumindest fast alle. Zwei bekommen eine Pause.

Wenn das Weltcup-Wochenende in der Chiemgau-Arena am Mittwoch (15.01.2025, 14.10 Uhr im Sportschau-Livestream) mit dem Einzel der Männer eröffnet wird, wird Philipp Horn fehlen. "Philipp erhält eine Pause, um daheim mit seinem Trainer nochmal dezidiert am Schießen zu arbeiten" , erklärte Sportdirektor Biathlon Felix Bitterling die Nicht-Nominierung.

Horn - Chance im Massenstart?

Der 30-jährige Thüringer hatte sich ausgerechnet auf seiner Heimstrecke in Oberhof am vergangenen Wochenende mit Platz 44 im Sprint, Rang 45 in der Verfolgung - und insgesamt zehn Schießfehlern ins Abseits geschossen. "Schade ist untertrieben. Ich bin richtig enttäuscht" , sagte Horn nach dem Auftritt zum Vergessen.

Philipp Horn - Schießtraining statt Heim-Weltcup.

Dass er vielleicht durch die Hintertür doch noch zu einem Start in Ruhpolding kommt, liegt an seinen guten Leistungen vor der Weihnachtspause. Als aktuell 22. in der Weltcup-Gesamtwertung wäre er für den Massenstart qualifiziert. Sollte er - trotz Startverzicht - in den Top 25 bleiben, würde er aus Oberhof anreisen und wäre am Sonntag dabei, "ansonsten wird es in Antholz soweit sein ", so Bitterling. Während Horn in den sauren Pause-Apfel beißen muss, steigen Roman Rees und David Zobel von der zweiten in die erste Biathlon-Liga auf.

Scherer rotiert für Kink ins Team

Auch bei den Frauen gibt es eine Veränderung: Julia Kink bekommt eine Pause, dafür kommt Stefanie Scherer in den Heimspiel-Genuss. Ein dickes Fragezeichen steht weiter hinter dem Einsatz von Vanessa Voigt. Bitterling dazu: "Die Entscheidung fällt kurzfristig – entweder zum Einzel oder spätestens zum Massenstart." Sollte Voigt, die nach einer Erkrankung noch nicht hundertprozentig fit ist, nicht an den Start gehen können, werde Marlene Fichtner nachrücken.

In Oberhof enttäuschten die DSV-Skijäger vor allem in den Einzel-Entscheidungen und blieben ohne Podest. Der Schlusstag machte dann aber Hoffnungen. Selina Grotian und Justus Strelow liefen in der Single-Mixed auf das Podest. "Unser Ziel ist es, den positiven Trend aus Oberhof fortzusetzen, mit voller Angriffslust und Kampfgeist" , forderte Bitterling im Vorfeld.

Preuß: Im Wohnzimmer zurück in die Siegspur?

Für Franziska Preuß wird es ein besonderes Rennen. Nicht nur, weil sie im Gelben Trikot der Weltcup-Spitzenreiterin anreist. Preuß wohnt nur wenige Minuten von der Chiemgau Arena entfernt und will in ihrem Zuhause glänzen. "Noch mal daheim ein, zwei Tage abschalten, bevor es am Donnerstag mit dem Einzel weitergeht. Wir haben eine coole Woche vor uns. Es soll viele Sonnenstunden geben" , sagte die 30-Jährige mit einem Strahlen in den Augen.

Selbst der Frust von Oberhof war vor dem Weltcup in ihrem "Wohnzimmer" schnell vergessen. Sie hoffe, so Preuß, "dass man das schnell aus dem Kopf kriegt und mit frischem Elan in Ruhpolding startet" .

Aufgebot

Frauen



Selina Grotian (SC Mittenwald)

Franziska Preuss (SC Haag)

Stefanie Scherer (SC Wall)

Sophia Schneider (SV Oberteisendorf)

Julia Tannheimer (DAV Ulm)

Vanessa Voigt (SV Rotterode)

Männer



Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

Philipp Nawrath (SK Nesselwang)

Roman Rees (SV Schauinsland)

Danilo Riethmüller (WSV Clausthal-Zellerfeld)

Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)

David Zobel (SC Partenkirchen)

Zeitplan